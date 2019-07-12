12 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Петра-Павла; прощаємося з зозулею, чи буде мороз на Різдво і чи порветься там, де тонко

Сьогодні святих славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла. В народі це літнє свято, яке завжди припадає на 12 липня, називається просто – Петра і Павла або ще коротше – Петра.

Свято Петра і Павла позбавлено язичницького магічного флеру Івана Купали – радше це свято людської праці, пов’язане з землею і початком збору нового урожаю. Крім того, на Петра і Павла виготовляли з ячного борошна нового врожаю обрядовий хліб і несли його до церкви на посвяту. Священик розламував книшики й причащав, наче проскурками, всіх присутніх. У такий спосіб жінки віддячували Петрові, котрий запровадив цей недовготривалий піст. Найбільш урочисто Петра-Павла відзначали колись пастухи. В карпатському регіоні власники тварин організовували святковий обхід (Петрівку) на вигоні. На Придністров’ї попасичі ходили селом, а господарі обдаровували їх продуктами й грішми.

Коли на Петра сльота, то буде надалі багато болота; Як на Петрів день спека, то на Різдво – мороз; До Петра не сподівайся тепла, а по Петрові та й по теплові; На Петра і душа тепла.

А ще саме від Петра переставала кувати зозуля. Почути цю пташку після Петра, вважалося вкрай поганою прикметою.

Іменинники нині Петро і Павло.

10-11-ий місячні дні. Місяць у Скорпіоні та Стрільці. Не дивлячись на сплески ділової активності, підприємливості, виграє той, хто зміг ризикувати з розумом, ретельно прораховуючи кожен крок, хто не піддався спокусі авантюризму змінити, досягти чи відтяти все миттєво. Кепський настрій останніх днів вказуватиме на “вузькі”, “проблемні” місця в нашому житті. А як відомо, “Де тонко, там і рветься”... Коли ж настрій у вас чудовий і рівний, коли ви всім задоволені — це означає, що ви просто щаслива гармонійна людина. О 18:06 Місяць перейде до Стрільця, тож посилиться наше сприйняття як усього доброго, так і поганого. Все, що всередині — проростатиме назовні.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році – +9,4, а найтеплішим у 1922 – +35,1.