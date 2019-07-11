Стрічку "Крути 1918" покажуть 13 липня в музеї Тараса Шевченка

Перегляд та обговорення фільму "Крути 1918" відбудеться цієї суботи, 13 липня, у Національному музеї Тараса Шевченка.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі музею.

“Початок показу історичного екшену про бій під Крутами взимку 1918 року - о 15:30”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, показ відбудеться в рамках освітньої програми виставки "Перепоховання = перетворення", яка експонується до 28 серпня.

Режисер фільму - Олексій Шапарєв, сценарист - Костянтин Коновалов, продюсер - Андрій Корнієнко.

Сюжет стрічки: на тлі доленосних подій у країні двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію. Більшовики підступають до Києва, місто наповнене “червоними” агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами і студентами. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій і Олекса, стають проти 4-тисячного добре озброєного війська,

Вхід на показ фільму - за музейним квитком (45/25 грн). Адреса музею: бульвар Тараса Шевченка, 12.