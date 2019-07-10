"Ше.Fest" не відкладається, він пройде 17-18 серпня на Черкащині

Вшосте на батьківщині Тараса Шевченка відбудеться музичний благодійний фестиваль "Ше.Fest".

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі фестивалю.

"Цьогорічний захід пройде 17-18 серпня в селі Моринці Звенигородського району Черкаської області", - зазначили у прес-службі, уточнивши, що "попереднє повідомлення про перенос фестивалю на 2020 рік більше не дійсне".

Як зазначається, гасло цьогорічного Ше.Festу — "Під вільним небом!". Цитата Шевченка, яку організатори обрали для шостого фестивалю, "Я на сторожі коло їх поставлю слово".

Цьогоріч для відвідувачів фестивалю вдень і вночі працюватимуть 10 локацій. З музичної сцени лунатимуть виступи сучасних українських гуртів: ТАРТАК, KARNA, ВІЙ, Go-A, САД. На Просвітницьку галявину завітають письменники та науковці, серед яких Василь Шкляр, Сашко Лірник, Олександр Ірванець, Микола Зубков, Ірина Савченко.Театральна сцена запропонує глядачам вистави "Сон. Комедія" творчої майстерні "Театр у кошику" (режисер Ірина Волицька, м. Львів) та "Гайдамаки" Миколаївського академічного художнього драматичного театру (режисер Євген Олійник, м. Миколаїв).

Фото: shefest.org.ua

"Наша команда в шаленому темпі веде організаційну роботу і розраховує на підтримку. Ми створюємо масштабний, відкритий для кожного, волонтерський проект, щоб об’єднати українців навколо власної культури, навколо спадку Тараса Шевченка, який над усе любив свою землю і заклав основу відновлення української держави", - розповів режисер фестивалю Олександр Висоцький.

Також на гостей чекають екскурсії, майстер-класи з хенд-мейду, нічна акустика, виставка народних майстрів та художників. На території "Ше.Fest" буде діяти локація для дітей - дитяча галявина.

Вже традиційно організатори готують кулінарний сюрприз для відвідувачів – казан улюбленої страви Шевченка – борщу з карасями, яким можна буде поласувати безкоштовно.

Ідея фестивалю – оновлення і популяризація постаті Шевченка. Організатори прагнуть зробити так, щоби Тарас Григорович був завжди модний і актуальний, так само, як і його творчість. "Ше.Fest" – це фестиваль, де кожен може побачити в Шевченкові не лише звичний образ пророка, а й бунтаря, неформала своєї епохи і водночас - генія.

"Ше.Fest" - щорічний мистецький фестиваль. Він відбувається з 2014 року на батьківщині Тараса Шевченка та присвячений його пам'яті. Фестиваль є благодійним, організатори збирають пожертви для українських бійців, що воюють проти російської збройної агресії на Донбасі.