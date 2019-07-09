Під час лактації Супрун рекомендує їсти мушлі, восьминогів, лосося і дорадо

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про офіційні рекомендації щодо харчування жінок, що годують грудьми, та огляди клінічної ефективності підходів до зменшення кольок.

Відповідні рекомендації вона опублікувала у Facebook.

"Якість грудного молока частково залежить від того, що їсть матір. Воно має різний кількісний склад в залежності від періоду лактації. Якщо матері бракує водорозчинних вітамінів: С, В9, В12 — їх бракуватиме і в молоці. В разі жиророзчинних вітамінів такої залежності немає, адже вони запасаються в жировій тканині і виходять в кровотік по мірі схуднення. http://bit.ly/2S33rqp", - написала урядовець.

За її словами, молоді мами мають повноцінно харчуватися, і споживати свіжі овочі, фрукти, ягоди, м’ясо та рибу.

"Нагадаємо, як виглядає повноцінний раціон. Білок потрібно їсти 2-3 рази на день: м’ясо тварин чи птиці, рибу, яйця, бобові, горіхи і насіння. Якщо ви не їсте м’яса чи тваринних продуктів — все гаразд. Пильнуйте достатнє споживання білка рослинного походження, і читайте далі про вітаміни і добавки", - додала вона.

Крім того, необхідно з'їсти три порції овочів, в тому числі темно-зелених та оранжевих, дві порції фруктів щодня, в раціоні мають бути присутні цільнозернові продукти: висівковий хліб, макаронні вироби та каші. Пити ж слід, коли відчуваєте спрагу.

Супрун порадила веганкам та вегетаріанкам добавки вітамінів D та В12, а жінкам з анемією приймати добавки заліза, а також можуть бути потрібні добавки кальцію. http://bit.ly/2xGyLla, http://bit.ly/2S33rqp

Вона нагадала, що жінці, яка годує і випила, до прикладу, трохи вина — потрібно зачекати щонайменше 3-4 години від прийому алкоголю до годування.

Крім того, урядовець зауважила, що куріння також належить до звичок, від яких слід відмовитися раз і назавжди, але матері, які не хочуть кидати куріння, не можуть використати цей аргумент для відмови від грудного вигодовування — користь від грудного молока перевищує шкоду від материнського куріння.

За словами Супрун, дві-три порції кави вважаються цілком припустими під час лактації, особливо, коли діти старші. "До того ж, не забувайте про декафеїнізовану каву, яка хоч і не бадьорить, але дарує задоволення. А питання бадьорості молодих батьків самою лише кавою не вирішити, бо поступово виникає звикання. Потрібно давати один одному можливість виспатися. http://bit.ly/2NI42iw", - наголосила вона.

Урядовець підкреслила, що риби і морепродуктів уникати не треба, адже незамінні жирні кислоти риби морської потрібні для розвитку мозку дитини. Водночас вона нагадала, що у різних видах риби накопичуються в різному ступені важкі метали, які потрапляють в грудне молоко: "Щоб цьому запобігти, варто їсти рибу двічі-тричі на тиждень, і не купувати тунця, акулу, королівську скумбрію (величезну) і рибу-меч. Оселедці, скумбрію, мушлі, восьминогів, річкову форель, лосося і дорадо їсти можна. http://bit.ly/2G3BSbP".

Вона також рекомендувала слід свідомо уникати продуктів, що викликають алергію чи непереносимість в самої матері, а також в батька чи інших близьких родичів немовляти.

Супрун зауважила, що матір має повноцінно харчуватися, а грудне вигодовування до 4-6 місяців знижує ймовірність схильності дитини до атипового дерматиту.

Вона підкреслила, що "причиною акне в дітей до 6 місяців вважають наразі гормони матері, що надходять з молоком", а в більш старшому віці причиною може бути інфекція. http://bit.ly/2XxmaLL".

Урядовець підкреслила, що жінкам, що годують, а також усім решті, не варто пити непастеризоване молоко, їсти сирувате м’ясо чи рибу, сушену рибу, домашні заготовки м’яса, погано промиті чи взагалі брудні овочі та фрукти, чи розморожувати м’ясо поза холодильником. http://bit.ly/2YLQ5Bm

Зазначається, що кольки — це напади сильного і тривалого плачу немовлят. Є певний зв’язок між раціоном матері, і кольками, але дуже схоже, що він перебільшений.

"Наразі жодні рекомендації не забороняють всім без винятку матерям їсти броколі чи перець або інші потенційно небезпечні продукти. В разі незвично сильної діареї в дитини після певного продукту, не їжте його кілька тижнів. Якщо причина в цьому, має стати значно краще. Та, скоріше за все, кольки, діарея чи плач все одно час від часу ускладнюватимуть вам життя. http://bit.ly/2xGyLla", - наголосила Супрун.

Також, для запобігання колькам дитину слід годувати і “переднім”, і “заднім” молоком, тобто не пропонувати другу молочну залозу, поки дитина не висмокче все молоко із першої, тримати дитину частіше вертикально або на животі, робити гімнастику і масаж живота, - додала вона.