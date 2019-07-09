Фільм "Смачного" презентують у Києві 10 липня

У середу, 10 липня, в Києві відбудеться презентація стрічки "Смачного!", знятої на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МІП.

"Це історія про двох кухарів - українця Миколу і француза Патріка, - яким вдалося поєднати гастрономічні можливості України та Франції і створити новий неперевершений смак. Ідея створення стрічки належить МІП, працювала над короткометражкою компанія Best Friends Film", - зазначили у міністерстві.

Там також повідомили, що робота є продовженням минулорічної стрічки "Дякую", у якій японець подорожував Україною, відкриваючи її глядачам в світі.

Презентація, включаючи майстер-клас з приготування страв, що були у стрічці, для широкого загалу та високоповажних гостей, представників дипломатичних місій, посадовців та молоді відбудеться 10 липня, початок - о 18:00, за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, річка Дніпро, причал №2.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці червня Міністерство інформаційної політики України презентувало фільм "Смачного!" у Парижі.

У травні 2019 року картину "Смачного!" показали поза конкурсом на фестивалі ArtTravel International Film Festival у Харкові.