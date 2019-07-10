10 липня: народний календар і астровісник

Чого боятися на Сампсона; куди залізе кіт, кому випаде бути собою і чи варто підписувати важливі папери

Сьогодні Церква згадує обретіння мощей преподобного Амвросія Оптинського — одного з найшанованіших святих православної церкви, а також преподобного Сампсона Странноприїмця. Святий Самсон був лікарем, цілителем і чудотворцем. Походив із заможної римської родини, але жив доволі скромно – після смерті батьків роздав усе своє майно, а рабів відпустив на волю. У нього було добре серце, тому лікував він здебільшого безкоштовно. Якось Сампсон зцілив від важкої хвороби самого імператора. Правитель хотів щедро віддячити лікаря, але той попросив збудувати натомість притулок для вбогих і немічних, своєрідний прообраз сучасного хоспісу. Там він до кінця свого життя опікувався хворими.

В народі Самсона називали Сіногнієм. У давнину на цю пору припадав сезон заготівлі сіна, але іноді траплялося, що починалися затяжні дощі й сіно починало чорніти і гнити. «На Самсона, – казали, – бійся мусону». Якщо йтиме дощ, то негодитиме сім тижнів – аж до бабиного літа. Також спостерігали: якщо навіть стара кішка починає гратися – на дощ; молодий кіт заграє з курми чи вилазить високо на дерево – також перед негодою.

З іменинами вітайте Олександра, Володимира, Петра, Георгія.

8-9-ий місячні дні. Місяць перейде в сектор Скорпіона. З 4 по 20 липня космічне тло буде непростим. І пов’язане це не тільки з сонячним і місячним затемненням, але й з тим, що сонце транслюватиме на Землю енергію трьох дальніх планет, що, в свою чергу, не сприятиме гармонійному розвитку подій. Найближчим часом на нас чекають: конфронтація, інтриги, аморальність, безпринципність, омани й ілюзії. Комусь доведеться послуговуватися маккіявелівською засадою: “Не можеш бути левом — будь лисом”. Щоправда, колись стверджували, що найважче залишатися собою... До 3 серпня ліпше не підписувати важливі документи: їхні умови невдовзі втратять чинність і перестануть вас задовольняти.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1958 році – +7,5, а найтеплішим у 1947 – +35,9.