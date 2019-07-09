У світі вперше за десять років зменшилася кількість доларових мільйонерів

У світі вперше за десять років зменшилася кількість доларових мільйонерів

Укрінформ
У 2018 році в світі налічувалося 18 мільйонів людей зі статком понад 1 мільйон доларів США. Це на 0,3 відсотка менше, ніж у 2017 році.

Такі дані консалтингової фірми Capgemini, яка представила відповідну доповідь, пише DW.

Скорочення кількості мільйонерів спостерігається вперше за 10 років, з часів кризи 2008 року.

Сукупні статки мільйонерів також зменшилися порівняно з попереднім роком - майже на 3 процентних пункти, до 68,1 трильйона доларів.

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"Падіння ринків акцій, як правило, б'є особливо сильно", - прокоментував ситуацію експерт компанії Клаус-Георг Майєр.

Німеччина, як і раніше серед світових лідерів за кількістю доларових мільйонерів. Перше місце займають США, потім йдуть Японія, Німеччина і Китай. Громадянство цих чотирьох країн має більше 60 відсотків мільйонерів у світі.

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