У світі вперше за десять років зменшилася кількість доларових мільйонерів

У 2018 році в світі налічувалося 18 мільйонів людей зі статком понад 1 мільйон доларів США. Це на 0,3 відсотка менше, ніж у 2017 році.

Такі дані консалтингової фірми Capgemini, яка представила відповідну доповідь, пише DW. Скорочення кількості мільйонерів спостерігається вперше за 10 років, з часів кризи 2008 року. Сукупні статки мільйонерів також зменшилися порівняно з попереднім роком - майже на 3 процентних пункти, до 68,1 трильйона доларів. Читайте також: У Києві кількість мільйонерів зросла на чверть "Падіння ринків акцій, як правило, б'є особливо сильно", - прокоментував ситуацію експерт компанії Клаус-Георг Майєр. Німеччина, як і раніше серед світових лідерів за кількістю доларових мільйонерів. Перше місце займають США, потім йдуть Японія, Німеччина і Китай. Громадянство цих чотирьох країн має більше 60 відсотків мільйонерів у світі.