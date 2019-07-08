В Ірані за "шпигунство" затримали українського мандрівника

В іранському місті Ардакан за обвинуваченням у шпигунстві затримали українського мандрівника Артема Суріна.

Про це сам Сурін написав у Facebook.

"Затримали за наявність дрона, тримали в поліцейській дільниці, потім суд за пів години - ухвалив заарештувати, перекладача немає, хотіли змусити підписати якісь папери у суді. Не дав. Підписував за мене якийсь водій. Шиють шпигунство. Місто Ардакан", - написав він.

Слова мандрівника підтвердив у Facebook дипломат Маркіян Лубківський. "Звертаюся до усіх колег в МЗС - треба допомогти нашому співітчизнику мандрівнику Артему Суріну, який здійснює кругосвітню подорож! Його затримали в Ірані за використання дрону", - зазначив він.

Дипломат зазначив, що уже мав розмову з директором Департаменту країн Азійсько-Тихоокеанського регіону МЗС Жанною Лещинською, але потрібно, щоб підключилися всі - на рівні адміністрації президента і в.о.міністра теж. "Ситуація непроста і потребує професійних дій", - додав Лубківський.