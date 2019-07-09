9 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Давида Солунського; суниця проти каміння й позитивні ментальні конструкції супроти затемнень

Непомітно спливає липень, і сьогодні в нас святого преподобного Давида Солунського. Цей святий ще в юності прийняв чернечий постриг і мешкав у монастирі святих Феодора і Меркурія. Але невдовзі залишив обитель й оселився неподалік від Фессалонік у халабуді під деревом мигдалю. Там він у пості та молитві прожив аж 70 років, допомагаючи містянам порадою, молитвою, зцілюючи всіх нужденних від фізичних і душевних хвороб.

В народі Давида Солунського прозвали Суничником через те, що саме о цій порі рясно плодоносять лісові суниці. Ця ароматна та корисна ягода відома ще з доісторичних часів. Археологічні дані свідчать, що суниці були в меню первісної людини. Про них згадують Вергілій та Овідій. Перші записи про цілющі лікарські властивості ягід зроблені римлянином Апулеєм ще у 124 році н. е. У старовинному українському травнику написано: «Вода з ягід суничних серце зміцнює, і силу дає, і камінь усередині нищить». На теренах України ця рослина поширена на Поліссі, в лісостепу, Карпатах.

З іменинами вітайте Давида, Георгія, Івана, Тихона.

7-8-ий місячні дні, Місяць у Терезах. Ми знаходимося поміж двох затемнень, сонячним і місячним, тому цей тиждень — своєрідний космічний коридор: як психологічний, так і подієвий. Для декого, хто піддасться прямому впливові цих космічних факторів, це як народження: перехід від одних, до інших умов існування. Події, які відбуватимуться до дня сонячного затемнення (17 липня), матимуть суттєвий вплив на все, що відбуватиметься до кінця року. А для когось задасть програму на багато років уперед. У цей час рекомендується формувати позитивні ментальні конструкції: думати про гарне, світле й вічне, а також чітко формувати наміри. Щодо сьогоднішнього дня, то він буде непростим. Заважатимуть підвищена емоційність і збуджуваність.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1935 році – +8,8, а найтеплішим у 1947 – +36,3.