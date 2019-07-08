Родина завжди лишатиметься берегинею людських і духовних цінностей

Родина є і назавжди буде берегинею людських та духовних цінностей, чеснот, культури й спадкоємності поколінь

Дорогі українці, щиро вітаю вас із Днем родини! Сім’я – це справжнє Боже благословіння. Вона була, є і назавжди буде берегинею людських та духовних цінностей, чеснот, культури та спадкоємності поколінь.

Недарма говорять, що родина – це мала Церква. Справді, це – особлива спільнота присутності Бога, яка покликана плекати найкращі почуття, укріплювати віру та довіру, дарувати тепло та впевненість, творити нове життя, а потім – оберігати, виховувати та готувати його до самостійності й відповідальності, до утвердження свого покликання.

У сучасному світі, який так швидко розвивається і змінюється, люди за буденною метушнею часто не встигають приділяти достатньої уваги своїм рідним, ставлять за пріоритет не духовні, а матеріальні чинники або, потопаючи в шаленому ритмі буденності, просто не знаходять часу одне для одного.

Отже, дорогі, старайтеся завжди пам’ятати і молитися за свої родини, дякувати Богові за батьків, без яких нас би не було, за дітей, які продовжать вашу справу, за всіх наших рідних, які допомагають нам не бути одинокими в цьому світі та відчувати всі радощі сімейного життя.

Моліться за свої родини та просіть для них Божого захисту!

Митрополит Епіфаній

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