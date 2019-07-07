Фільм «Мої думки тихі» став лауреатом фестивалю в Карлових Варах

Український фільм «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча здобув одну з нагород 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Стрічка режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» – лауреат 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. У секції East of the West («На Схід від Заходу») фільм відзначений спеціальною нагородою журі фестивалю», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головну нагороду – «Кришталевий глобус» – здобув болгарський фільм «Батько» Петара Валчанова і Крістіни Грозевої.

За найкращу жіночу роль журі відзначило німецьку акторку Корінну Гарфоух, яка зіграла головну героїню у стрічці «Лара». Найкращим актором фестивалю став словак Мілан Ондрік з фільмом «Нехай буде світло».

Найкращим документальним фільмом фестивалю визнали стрічку спільного виробництва Естонії та Латвії «Несмертельні».

Як повідомляв Укрінформ, фільм «Мої думки тихі» потрапив до конкурсної програми East of the West міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

У стрічці йдеться про 22-річного звукорежисера Вадима, який планує емігрувати в Канаду. Але перед від’їздом він має записати голос рідкісного птаха в горах на Закарпатті. Це замовлення стане для хлопця вирішальним.

Фото: Facebook/Yevhen Perebyinis