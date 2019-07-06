Зеленський в Ужгороді випив кави у кафе нового глави Закарпатської ОДА

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Закарпаття після наради на митниці пройшовся центром Ужгорода та випив кави з тістечками у кафе новопризначеного очільника Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після наради і представлення нового очільника ОДА Зеленський прогулявся історичним центром Ужгорода. А також разом з Бондаренком, який є власником мережі кав'ярень у Мукачевому та Ужгороді, зайшов до одного з його кафе. Там вони пили гарячий чай, каву та їли тістечка.

Ужгородці через вікна кав'ярні знімали президентське кавування на фото та відео.

Володимир Зеленський відвідав Ужгород / Фото: Сергій Гудак. Укрінформ

Читайте також: Зеленський прогулявся Львовом

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Зеленський офіційно представив нового голову Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка.

Ігор Бондаренко - успішний підприємець із Мукачева, власник та засновник мережі кондитерських з однойменним брендом. Колишній військовий, родом з Криму. Власник мережі кав'ярень у Мукачевому та Ужгороді.