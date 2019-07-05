“Донцов-Фест” зібрав етно-рок гурти, лірників і кобзарів

“Всеукраїнський фестиваль "Донцов-Фест" проводиться цього року вперше. Це триденний захід, який триває з 4 до 6 липня у місті Мелітополь та селі Орлове. Ми підготували для учасників фестивалю численні виступи провідних етно-рок гуртів, сольні речиталі лірників та кобзарів, лекції, майстер-класи, ігри, виставки, кінопокази. На фестивальних диспутах, читаннях та презентаціях ми розкриємо детальніше роль відомого мислителя для української історії”, - говорять представники мистецького об’єднання “Глечик”, яке стало ініціатором і організатором проведення фестивалю.

За словами програмного директора “Донцов-Фест” Валерія Гладунця, програма заходу пошириться на кілька майданчиків. У перший день, центром фестивалю став краєзнавчий музей в Мелітополі. Саме тут відбувся історичний диспут за участі істориків та краєзнавців. Присвячений він був Дмитру Донцову як ідеологу українського націоналізму.

Сьогодні, у другий день фестивалю, основне дійство відбуватиметься в Орловому.

Програма розпочалась об 11:00 і триватиме до півночі. В селі Орлове відбудуться військово-польові та національно-патріотичні вишколи для молоді з усієї України. Заплановані виступи кобзарів та бардів.

“Фішкою” другого фестивального дня стане концерт на великій сцені. Організатори зібрали таких виконавців, як гурт «Телері», «PoliКарп», «Варйон», хедлайнери – гурт «Тінь Сонця». З 23:00 години почне роботу нічний кінозал. Глядачам покажуть картину «Міф – за що помер Василь Сліпак?”.

А вже 6 липня учасники «Донцов-Фесту» відправляться на екскурсію до Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила», а також відсвяткують Івана Купала, з обрядами, вогнищем, українськими танцями та піснями.

“Ми будемо для жителів України розповідати про Донцова. Програма буде потужна, незабутня та гарна”, - сказав програмний директор Гладунець.

Організатори “Донцов-Фесту” сподіваються, що фестиваль стане традиційним і буде проходити у Мелітополі щорічно.

Фестиваль у Мелитополі проходить за підтримки Міністерства молоді та спорту.

Дмитро Донцов (29 серпня 1883, Мелітополь — 30 березня 1973, Канада) — український літературний критик, публіцист, філософ, політичний діяч, один з перших керівників Союзу Визволення України (СВУ), заснованого 4 серпня 1914 року, головний ідеолог українського інтегрального націоналізму.

На фасаді будинку Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" у Києві відкрито меморіальну дошку першому керівнику Українського Державного Телеграфного Агентства Дмитру Донцову.

Фото: www.facebook.com/Донцов-Фест