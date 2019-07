Дитяче Євробачення: НСТУ назвала умови участі у відборі

Прийом заявок на участь у нацвідборі на конкурс дитячого “Євробачення-2019” стартує 8 липня і триватиме місяць – до 8 серпня включно.

Як повідомляє Суспільне мовлення, про це йдеться у положенні про національний відбір на участь у дитячому пісенному конкурсі “Євробачення-2019”, який затвердило правління НСТУ на черговому засіданні 1 липня.

“Сольні виконавці і гурти, які є громадянами України або постійно проживають в Україні та яким на день проведення фіналу Міжнародного дитячого пісенного конкурсу “Євробачення-2019” (24 листопада 2019 року) буде не менше 9 і не більше 14 років, можуть подавати заявки у Національну суспільну телерадіокомпанію України на національний відбір конкурсу”, - зазначається в повідомленні.

У положенні перелічені вимоги до учасників відбору, серед них зазначено, що юний артист повинен мати пісню (слова і музика) тривалістю до 3 хвилин, яка до 1 травня 2019 року не була опублікована.

“Обов’язковою умовою участі у відборі є надання ПАТ “НСТУ” учасниками (їхніми батьками або опікунами) письмового підтвердження про те, що пісня, яка виконуватиметься учасником відбору, є оригінальною і до 1 травня 2019 року не видавалася комерційно, не публікувалася та не виконувалася публічно”, – зазначено у положенні.

Слова пісні учасника нацвідбору повинні бути написані та виконані переважно українською мовою, при цьому до 40% від повного тексту пісні може бути написано та виконано іноземною мовою.

Окрім вимог до пісні, у положенні є вимоги до самих учасників, зокрема, щодо зовнішнього вигляду, етичних правил, прописаних НСТУ. Також прописані умови договору, який потрібно буде підписати батькам учасника, анкета учасника на участь у відборі, згода та гарантії, що надаються батьками (опікунами, законними представниками) учасника для участі у національному відборі учасника на міжнародний дитячий пісенний конкурс “Євробачення-2019”, вимоги до завантаження фото -, відеоматеріалів учасників, що подаються для національного відбору учасника на конкурс.

Всі необхідні документи для участі у відборі на дитяче Євробачення-2019 потрібно пересилати на адресу: ПАТ “НСТУ”, вул. Мельникова (Юрія Іллєнка), 42, м. Київ, 04119. Електронна адреса: jesc.2019@suspilne.media jesc.tech@suspilne.media

Повний текст положення читайте тут.

Оргкомітет буде опрацьовувати заявки на участь у відборі, визначатиме учасників для шорт-листа відбору – з 9 до 11 серпня включно. Шорт-лист відбору планують опублікувати з 12 по 14 серпня.

17-й дитячий конкурс “Євробачення” пройде 24 листопада, в Arena Gliwice – одному з найбільших сучасних розважальних центрів Польщі.

25 листопада 2018 року представниця від Польщі 14-річна Роксана Вєнгель із піснею Anyone I Want to Be перемогла на дитячому Євробаченні року в Мінську (Білорусь). Це перша перемога польського представника у дитячому Євробаченні. Конкурсантка від України Даріна Красновецька отримала 4 місце (182 бали). Вона виконувала україно-англомовну пісню Say love (“Кажу любов”).