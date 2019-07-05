У Житомирі в один день жінка народила 14-ту дитину, а її невістка - третю

У Житомирі у вівторок, 2 липня, народили дітей 41-річна Марина Снайко та її 23-річна невістка Юлія. У старшої жінки вже є 6 хлопчиків та 7 дівчаток, а в молодшої - дві доньки.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної держадміністрації.

"У Житомирському обласному перинатальному центрі сталася особлива подія – з різницею в 1 годину народили дві багатодітні мами – свекруха та невістка. Для старшої жінки це вже чотирнадцята дитина, а для її невістки – третя дочка", - йдеться у повідомленні.

У Житомирі привітали маму 14-ти дітей та її невістку, які народили в один день / Фото: Житомирська ОДА

Дочка Марини Лія народилася з вагою 3 кг 280 г та зростом 51 см, а дитина Юлії Евеліна – 3 кг 300 г та 54 см.

Зазначають, що обидві мами почуваються добре та вже не проти повернутися додому, аби познайомити найменших зі старшими дітьми.