У Житомирі в один день жінка народила 14-ту дитину, а її невістка - третю
Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної держадміністрації.
"У Житомирському обласному перинатальному центрі сталася особлива подія – з різницею в 1 годину народили дві багатодітні мами – свекруха та невістка. Для старшої жінки це вже чотирнадцята дитина, а для її невістки – третя дочка", - йдеться у повідомленні.
У Житомирі привітали маму 14-ти дітей та її невістку, які народили в один день / Фото: Житомирська ОДА
Дочка Марини Лія народилася з вагою 3 кг 280 г та зростом 51 см, а дитина Юлії Евеліна – 3 кг 300 г та 54 см.
Зазначають, що обидві мами почуваються добре та вже не проти повернутися додому, аби познайомити найменших зі старшими дітьми.