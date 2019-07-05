За облизане у магазині морозиво американці загрожує до 20 років в'язниці - ЗМІ
Про це повідомляє Голос Америки.
Невідомий чоловік зняв жінку на відео і заохочував її до відповідних дій. Відео виклали у Twitter з коментарем "що це за психопатична поведінка?"
What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS— Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 червня 2019 р.
“Інцидент відбувся у місті Лафкін у Техасі, а поліція вже заявила, що особу порушниці попередньо встановлено на основі матеріалів камер спостереження. Поліція планує видати ордер на арешт жінки за порушення цілісності продукту споживання другого ступеня”, - йдеться у повідомленні.
Як відзначає сайт NBC News, відповідно до законів Техасу, це передбачає покарання від 2 до 20 років ув'язнення та до 10 000 доларів штрафу.
"Через таке от зараз і доводиться ледь не бенозпилу використовувати, щоб подолати пакування деяких продуктів", - відзначили в коментарях.
Користувачі дорікнули виробнику морозива за те, що його продукт не був захищений додатковою плівкою.
Повідомляється, що з магазину вилучили усі контейнери цієї марки морозива.
Можливо, жінка зробила це в рамках "челенджу". В соцмережах повідомляють, що у інших американських містах відділи морозива закривають, бо там спостерігалась аналогічна поведінка.
Фото: pixabay.com