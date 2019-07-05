За облизане у магазині морозиво американці загрожує до 20 років в'язниці - ЗМІ

Тюремне ув'язнення від 2 до до 20 років та 10 тисяч штрафу можуть загрожувати жінці, яка облизала морозиво у в магазині та повернула контейнер до морозилки.

Про це повідомляє Голос Америки.

Невідомий чоловік зняв жінку на відео і заохочував її до відповідних дій. Відео виклали у Twitter з коментарем "що це за психопатична поведінка?"

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 червня 2019 р.

“Інцидент відбувся у місті Лафкін у Техасі, а поліція вже заявила, що особу порушниці попередньо встановлено на основі матеріалів камер спостереження. Поліція планує видати ордер на арешт жінки за порушення цілісності продукту споживання другого ступеня”, - йдеться у повідомленні.

Як відзначає сайт NBC News, відповідно до законів Техасу, це передбачає покарання від 2 до 20 років ув'язнення та до 10 000 доларів штрафу.

"Через таке от зараз і доводиться ледь не бенозпилу використовувати, щоб подолати пакування деяких продуктів", - відзначили в коментарях.

Користувачі дорікнули виробнику морозива за те, що його продукт не був захищений додатковою плівкою.

Читайте також: Якими бувають літні харчові отруєння та як себе від них убезпечити

Повідомляється, що з магазину вилучили усі контейнери цієї марки морозива.

Можливо, жінка зробила це в рамках "челенджу". В соцмережах повідомляють, що у інших американських містах відділи морозива закривають, бо там спостерігалась аналогічна поведінка.

Фото: pixabay.com