Продюсер фільму "Вовк з Уолл-стріт" заперечує обвинувачення у відмиванні грошей

Продюсер фільму «Вовк з Уолл-стріт» Різа Азіз, якого затримали у Малайзії у справі про відмивання грошей, заперечує всі обвинувачення.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Різа Азіз, один з продюсерів фільму «Вовк з Уолл-стріт» і пасинок колишнього прем'єр-міністра Наджиба Разака, відкинув обвинувачення, пов'язані з 1MDB (1Malaysia Development Berhad – ред.), і вимагає суду», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Азізу були пред'явлені звинувачення за п'ятьма пунктами в суді Куала-Лумпура в п'ятницю. Він звинувачується в отриманні загалом $248,2 млн, які, ймовірно, були виведені з державного фонду 1MDB. Продюсер був випущений під заставу в розмірі 1 млн рінггітів ($ 241,809 тис.).

Різа Азіз є одним із засновників кінокомпанії Red Granite Pictures Inc., яка торік виплатила $60 млн після претензій американської влади, які вважали, що компанія фінансувала фільми за рахунок коштів, виведених з 1MDB. Згодом США повернули гроші в Малайзію.

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