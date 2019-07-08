8 липня: народний календар і астровісник

Нині Петра і Февронії; між туманом і веселкою, сонячним і місячним затемненням, та про зиски від тандему Марса з Меркурієм

У Китаї сьогодні свято “Тянь-куан цзе”, яке завжди припадає на 6-ий місячний день шостого місяця за місячним календарем. Це нумерологічне давнє свято присвячено богу Неба, а ще — покровителю всіх слимаків і комах. Цього дня селяни молили небеса, щоби вони не насилали на посіви шкідників. Нині ж усе набагато простіше — зі шкідниками борються різноманітні хімічні препарати. Як відомо, Китай є одним із найбільших виробників і споживачів пестицидів у світі. Не так давно китайська влада оголосила справжнісіньку війну високотоксичним пестицидам. Для виробників таких хімпрепаратів передбачені чималі штрафи. Натомість в Україні застосування пестицидів з кожним роком лише зростає.

А в нас цього дня за традицією вшановують пам’ять святих князя Петра і княгині Февронії Муромських, яких вважають покровителями шлюбу. «Житіє святих Петра і Февронії», написане у ХVІ столітті, навіть і сьогодні, вже у столітті ХХІ, читається мов захопливий роман.

Цього дня підмічали: якщо після короткочасного дощу з’явиться веселка, розфарбовуючи небо з півночі на південь, а її червоний колір найяскравіший – на негоду. Чим зеленіша веселка, тим густіший буде дощ. Натомість літній ранковий туман віщував ясну й гожу погоду.

З іменинами вітайте Петра, Єфросинію, Миколу, Василя.

6-7-ий місячні дні. Сьогодні, майже в середній точці між Сонячним і Місячним затемненням, Меркурій розвертається до ретроградного руху. Дуже важливий період, який триватиме з 8-го по 31 липня. Надзвичайно сприятливий час для оновлення стратегій поведінки, способів самореалізації, досягнення цілей. Утім, поки 4-11 липня, в точці свого розвороту, Меркурій буде стаціонарним, поєднуючись із Марсом і утворюючи квадрат до Урана, процеси перезавантаження й оновлення можуть набувати різких, часом несподіваних і навіть драматичних поворотів. 8-10 липня — чи не найважчі в психоемоційному плані дні липня. Причини глибоко внутрішнього походження набуватимуть форм зовнішніх наслідків. Стрімкого, але не карколомного тижня!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1912 році – +8,3, а найтеплішим у 1999 – +35.