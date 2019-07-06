6 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Горпини Купальної; збираймо трави, запасаємося віником і міряємо рівень критичності

Сьогодні День Дніпра, а також Всесвітній день поцілунку. Подейкують, що цей День має, як це й не дивно, британське, а не американське походження. Існують майже 20 видів поцілунків. Тут і вишуканий французький, і скромний у щічку, і невимушений «повітряний», і символ незворотності та зради – поцілунок Юди. Тож вправляйтеся й експериментуйте!

Православна церква згадує мученицю Агрипину, яку в народі називали Горпиною Купальною. Цей день вважається одним з найкращих для заготівлі лікарських трав. Всюди в Україні люди вдосвіта, до схід сонця, вирушали в ліс і на левади, щоб запастися природним зцілювачами. Заборонялося заготовляти трави лише «нечистим» жінкам, у яких на цей період припадало місячне. Також цього дня, напередодні Івана Купайла, влаштовували масові купання та відвідини лазень. Головне було запастися добрим віником.

Іменинники сьогодні Олександр, Олексій, Петро, Артем.

4-5 місячні дні, Місяць непомітно від Лева перекотився до Діви. Радісний піднесений настрій може непомітно вивітритися. Наче повітря в пробитій повітряній кульці. Яскрава краса, що декілька хвилин тому тішила око, перетворилася в аморфний шматок гуми. Що ж, плакати не будемо, згадаймо, що повітряні кульки забруднюють довкілля незгірш за пластикові пляшки. Сьогодні підвищується рівень працездатності і рівень критичності. Навіть затяті “тусовщики” захочуть зробити щось корисне вдома. З 6 по 11 липня охороняйте власний шлюб від надто великої свободи і ризикованих пригод. Інакше клопоту не обберетеся. Незрадливих поцілунків!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1912 році – +7,9, а найтеплішим у 1924 – +33,9.