7 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Івана Купала; не оглядаємося назад, закопуємо біля воріт попіл і не піддаємося жодному тиску

Нині в нас Різдво Предтечі і Хрестителя Господня Іоанна або, як кажуть у народі – Івана Купайла. Мабуть жодне християнське свято не переплелося так міцно з дохристиянськими віруваннями наших пращурів, як це. З давних давен Купайла було святом краси, молодості й самоочищення. З ним пов’язані дуже цікаві давні обрядодії. По-перше – це купальське багаття, через яке обов’язково треба було перестрибувати парами, по-друге – це жива гілка Марена (вона символізувала русалку), яку дівчата спочатку вбирали, а потім топили в річці. Також дівчата пускали на воду віночки, завбачаючи своє майбутнє подружнє життя. Ще один з найважливіших символів ночі Івана Купайла – чарівна квітка папороті, яка зацвітає раз на сто років. У цей день годилося обов’язково скупатися, а дітям, замість вогню, пострибати через кропиву. Цього вечора і ночі було заборонено оглядатися, щоб не наздогнала відьма. Щоб її впізнати, потрібно мати при собі попіл з купайлівського вогнища, загорнений у тканину. Тоді відьма неодмінно підійде і скаже: «Віддай мені те, що в тебе є». Крім того, цей попіл варто було закопати біля воріт – тоді жодна з відьом не доїтиме корів цього господарства. І ще одна прикмета: якщо на Купала був дощовий день – це віщувало неврожай.

З іменинами вітайте всіх Іванів.

5-6-ий місячні дні, Місяць пречудово почувається в Діві. Зауважте: навіть “залізна” непохитна Діва піддається іноді невинним спокусам і певній слабкості. Сьогодні саме такий день — час підвищеної ліні, розніженості, коли добре просто відпочивати. Але будьте уважні і пильні під час знайомств і грошових витрат (особливо крупних сум) — нині період активізації авантюристів і злодіїв. До 15 липня зростає “вимушеність” обставин — не виключено, що “давитимуть” і знизу, і згори. І на праці, і в родині. І всі матимуть певні претензії. Всіх задовольнити не вдасться. Визначтеся з пріоритетами і думайте передовсім про власний зиск. Образи засуньте подалі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 році – +9,2, а найтеплішим у 1968 – +34,2.