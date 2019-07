Календар на всю голову. 6 липня

Цього дня 1785 року Конгрес США ухвалив назвати валюту країни "доларом", а в 1957 році познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні

6 липня 969 року завойовники Єгипту, династія арабських халіфів-шиїтів Фатіміди, заснували нову столицю держави - місто Аль Кагіра ("Переможець"), яке з роками перетворилося на сучасний Каїр. Як вважають вчені, міське поселення на цьому місці існувало вже в 17 столітті до нашої ери.

6 липня 1253 року зі згоди папи римського Інокентія IV відбулася коронація Міндовга - першого і єдиного в історії Литви короля Великого князівства Литовського. На урочистості були запрошені магістр Лівонського ордену Андрій Стірланд, архієпископ прусський Альберт Суербер, та інші знатні персони, а також домініканські і францисканські ченці.

6 липня 1415 року в Празі, на Староміській площі, лідера чеських протестантів Яна Гуса підвели до багаття, в якому спалювали його праці, і прив'язали ланцюгами. До рівня шиї єретика обклали хмизом. Герцог Баварський запропонував мученику відректися від вчення, але він відмовився. Коли підпалили хмиз і полум'я поглинуло Гуса, він заспівав гімн.

6 липня 1439 року Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, яка створила греко-католицьку церкву.

6 липня 1533 року в місті Феррара, Італія, помер Лудовіко Аріосто - італійський поет і драматург епохи Відродження, автор героїчної лицарської поеми "Несамовитий Роланд" ("Orlando furioso"). Сама рання версія (в 40 піснях) з'явилася в 1516 році, друге видання (1521) відрізнялося більш ретельною стилістичною обробкою, повністю опублікований в 1532 році твір вважається продовженням (gionta) поеми "Закоханий Орландо" ("Orlando innamorato"), яка написана Маттео Боярдо. Повний текст поеми "Несамовитого Роланда" складається з 46 пісень, написаних октавами, налічує 38 736 рядків, що робить її однією з найдовших поем європейської літератури.

6 липня 1535 року в Тауер-Хіллі, Лондон, за звинуваченням у державній зраді був страчений Томас Мор - англійський юрист, філософ, письменник-гуманіст, лорд-канцлер Англії (1529-1532), автор знаменитих книг "Утопія", "Історія Річарда III ", пізніше зарахований до лику католицьких святих.

6 липня 1571 року в провінції Акі, Японія, помер Морі Мотонарі - великий самурайський полководець середньовічної Японії, відомий дайме в регіоні Тюгоку в епоху Сенгоку. Саме він, правитель провінції Акі (нині - префектура Хіросіма) став прототипом для фільму "Ран" (1985) режисера Акіри Куросави.

6 липня 1710 року в Мейсені, Саксонія, створена перша в Європі порцелянова мануфактура - "Мейсенська порцеляна".

6 липня 1755 року в місті Йорк, Англія, народився Джон Флаксман - англійський художник, гравер і скульптор. Під час візиту до Риму він створив серію ілюстрацій для класичних театральних постановок (наприклад, "Іліади" Гомера), яка принесла автору міжнародну популярність.

6 липня 1766 року в місті Пейслі, Шотландія, народився Олександр Вільсон - шотландський орнітолог, батько американської орнітології, поет. У 1794 році вчений емігрував з Шотландії в Америку, де починаючи з 1804 року розпочав ілюструвати серію книг про птахів Північної Америки "American Ornithology". Кілька видів птахів, такі як океанник Вільсона (Oceanites oceanicus), пісочник Вільсона (Charadrius wilsonia), а також рід птахів вільсонія (Wilsonia) названі в його честь.

6 липня 1785 року Конгрес США ухвалив назвати валюту країни "доларом".

6 липня 1789 року французькі Національні збори проголосили себе Установчими зборами і заявили про суверенність народу по відношенню до влади короля.

6 липня 1819 року в Парижі вперше на землю впала повітряна куля, коли в кошику спалахнув вогонь і перекинувся на оболонку. Монгольф'єр впав на дах будинку, а безталанна пані Бланшар, яка виступала з публічними демонстраціями, розбилася.

6 липня 1849 року в Римі, Італія, помер Гоффредо Мамелі - італійський поет, письменник і діяч італійського Рісорджіменто, автор тексту нинішнього італійського національного гімну.

6 липня 1854 року в Джексоні, Мічиган, противники рабства створили Республіканську партію США.

6 липня 1854 року в Мюнхені, Баварія, помер Георг Симон Ом - німецький фізик. Він вивів теоретично і підтвердив на досвіді закон, що виражає зв'язок між силою струму в ланцюзі, напругою і опором. Його ім'ям названа одиниця електроопору (Ом).

6 липня 1859 року в маєтку Ульсхаммар (лен Еребру, Швеція) народився Карл Густав Вернер фон Гейденстам - шведський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.

6 липня 1867 року в шт. Індіана, США, народився Джо Кітон - американський комедійний актор, батько Бастера Кітона. Джо Кітон і дружина Майра були виконавцями водевілю на початку 1900-х рр. Джо, був партнером Гаррі Гудіні зі спільного "Медичного шоу" ("Mohawk Indian Medicine Company"). Джо танцював і робив сальто, Майра грала на саксофоні, а Гудіні показував карткові фокуси і вражав глядачів тим, що з надзвичайною легкістю звільнявся від наручників місцевого шерифа.

6 липня 1885 року на хлопчику, якого вкусила скажена собака, Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу. Дев'ятирічний Жозеф Мейстер став першою людиною, хто вижив після зараження сказом, і на все життя зберіг вдячність рятівникові, до кінця днів пропрацювавши сторожем в Інституті Пастера і доглядаючи за могилою вченого. Після вторгнення гітлерівських військ до Франції в 1940 році Мейстер вважав за краще накласти на себе руки, ніж дозволити нацистським мародерам поглумитися над могилою Пастера.

6 липня 1886 року в Ліоні, Франція, народився Марк Блок - французький історик єврейського походження, засновник сучасної історіографії, автор фундаментальних праць з західноєвропейського феодалізму.

6 липня 1886 року в Сіднеї, Австралія, народилася Аннетт Келлерман - австралійська кіноактриса, спортсменка, яка виконуючи німу роль Аніти, вперше в історії кіно повністю оголилася. Американська прем'єра картини "Дочка богів" ("A Daughter оf Еhe Gods") кінорежисера Герберта Бренона відбулася 17 жовтня 1916 року. Це була перша стрічка в історії кіно, бюджет якої перевалив за $1 млн.

6 липня 1893 року в Пассі, Париж, помер Гі де Мопассан - французький письменник, один з найбільших французьких реалістів XIX століття. За 11 років літературної діяльності автор створив шість романів: "Життя", "Любий друг", "Сильна як смерть" та ін., близько 300 новел, які увійшли в 18 збірників, дрібні повісті, книги подорожніх нарисів, п'єси і навіть драму.

6 липня 1899 року в Відні, Австрія, народився Густав Учицкі - австрійський кінооператор і режисер, який також працював в Німеччині, автор фільмів, таких як: "Біженці", "Дівчина Йоганна", "Повернення додому", "Готель "Савой" 217" та ін.

6 липня 1907 року із Дублінського замку були викрадені коштовності Ордену святого Патріка, покровителя Ірландії.

6 липня 1907 року в поселенні Койоакан, Мехіко, народилася Фріда Кало де Рівера - видатна мексиканська художниця, найбільш відома автопортретами, чий художній стиль іноді характеризують, як наївне мистецтво або фолк-арт. Громадська і політична діячка. Все життя у неї було слабке здоров'я - вона страждала на поліомієліт з дитинства, а також перенесла серйозну автомобільну аварію в 18 років, після якої їй довелося пройти численні операції. У 1929 році Фріда вийшла заміж за художника Дієго Рівера, подібно чоловікові, підтримувала комуністичну партію, навіть стала коханкою Льва Троцького.

6 липня 1916 року в Парижі, Франція, помер Оділон Редон - французький художник, графік, декоратор і художній критик, один із засновників символізму в живописі і "Товариства незалежних художників". Творчість автора розділяється на два періоди: "чорний" і "кольоровий".

6 липня 1919 року в Нью-Йорку приземлився британський дирижабль "R-34" - перше повітряне судно, яке благополучно перетнуло Атлантичний океан.

Фото: Getty Images

6 липня 1921 року в Нью-Йорку, США, народилася Ненсі Рейган - американська актриса і перша леді Сполучених Штатів, дружина Рональда Рейгана, 40-го президента США. Вона знялася в більш ніж двох десятках картин, включаючи "Іст-Сайд, Вест-Сайд" і серіал "Кульмінація".

6 липня 1923 року в селі Курів (Люблінське воєводство, Польща) народився Войцех Ярузельський - останній лідер комуністичної Польщі, генерал армії, міністр національної оборони ПНР, голова Ради міністрів ПНР, перший секретар ЦК ПОРП, голова Військової ради національного порятунку, голова Державної Ради ПНР, другий Президент ПНР і перший Президент посткомуністичної Республіки Польща.

6 липня 1925 року в місті Хайленд-Парк (шт. Мічиган, США) народився Білл Гейлі - американський співак і гітарист, з якого пішов сам відлік ери рок-н-ролу. Пісня "Rock Around Тhe Clock", записана на фірмі грамзапису "Decca Records" в 1954 році разом з акомпануючою групою "The Comets" ("Комети"), стала революційним сигналом для нової музичної культури.

6 липня 1928 року в Нью-Йорку відбувся перший в світі повністю озвучений кіносеанс.

6 липня 1935 року в селі Такцер, Китайська Республіка, народився Нгагванг Ловсанг Тенцзін Ґ'яцо - 14-й Далай-лама, духовний лідер Тибету, глава тибетського уряду у вигнанні, лауреат Нобелівської премії миру.

6 липня 1937 року у Львові помер Богдан-Ігор Антонич - український поет, прозаїк, перекладач.

6 липня 1939 року в США був виконаний перший регулярний рейс з доставки авіапошти гвинтокрилим літальним апаратом. Політ здійснив автожир "Келлет Kd-1b" авіакомпанії "Eastern Airlines".

6 липня 1946 року в Нью-Йорку, США, народився Сільвестр Сталлоне - американський кіноактор, сценарист і режисер, запам'ятався за фільмами: "Роккі", "Рембо: Перша кров", "Руйнівник", "Оскар", "Прибрати Картера", "Янгол помсти", "План втечі", "Нестримні" та ін.

6 липня 1946 року в Нью-Гейвені (шт. Коннектикут, США) народився Джордж Вокер Буш - американський політик-республіканець, 43-й президент США, губернатор штату Техас. Син 41-го президента США Джорджа Герберта Буша, також відомий як Джордж Буш-молодший.

6 липня 1950 року НДР і Польща підписали договір, згідно з яким межа між двома державами встановлювалась по лінії Одер - Нейсе. ФРН визнала непорушність цього кордону лише в 1970 році.

6 липня 1950 року Комітет начальників штабів армії США дав добро на проведення таємної операції "Overcast" (пізніше - "Paperclip"), метою якої була доставка в Америку ведучих фахівців Німеччини, а також документації та обладнання.

6 липня 1952 року в Лондоні останню поїздку здійснив трамвай.

6 липня 1957 року на християнському святі, яке проходило в ливерпульскому передмісті Вултон, сталася доленосна зустріч, яка подарувала світу "The Beatles". У цей день познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні.

6 липня 1957 року американка Алтея Гібсон виграла жіночий турнір в Уїмблдоні, ставши першою афроамериканкою, яка виграла престижний тенісний турнір.

6 липня 1962 року в Байхаліі, США, помер Вільям Фолкнер - американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. Перше велике визнання він отримав після виходу в світ роману "Шум і лють" ("The Sound And The Fury"). Щоб утримувати сім'ю Фолкнер почав писати сценарії для Голлівуду і створив романи: "Світло в серпні", "Авесалом, Авесалом!", "Непереможні", "Дикі пальми", "Селище", "Зійди, Мойсею", куди увійшла найвідоміша повість "Ведмідь".

6 липня 1964 року доброзичливо зустріла кінокритика і глядачі лондонську прем'єру фільму "Вечір важкого дня" ("A Hard Day's Night") режисера Річарда Лестера, першу картину, яка знята за участю ліверпульської четвірки "The Beatles". При бюджеті $560 тис. картина номінувалася в двох категоріях премії "Oscar" і в світовому прокаті зібрала $12,3 млн.

6 липня 1965 року в Сан-Франциско (Каліфорнія, США) співак Марті Балин і гітарист Пол Кантнер створили фолк-рок-групу "The Jefferson Airplane", яка через місяць дала перший концерт і дуже скоро перетворилася в піонерів американської психоделії.

6 липня 1969 року дебютний альбом "Led Zeppelin" став "золотою" платівкою. Виданий фірмою грамзапису в січні 1969 року в США, він подолав тираж в півмільйона проданих копій. Диск "Led Zeppelin I" поставив кілька рекордів. Під його продакшн менеджер Пітер Грант отримав у "Atlantic Records" гігантський аванс - $200 тис. До 1975 року "Led Zeppelin I" чистого прибутку зібрав $7 млн. Альбом піднявся до №10 в "Billboard 200" і до №6 в "UK Albums Chart ", ставши мульти-"платиновим".

6 липня 1975 року в кварталі Саут-Джамейка, район Куїнс в Нью-Йорку, народився Кертіс Джексон (50 cent) - американський репер, актор, підприємець, виконавчий продюсер.

6 липня 1971 року в Нью-Йорку, США, помер Луї Армстронг - афроамериканський джазовий музикант, трубач, співак. Його вплив на сучасну музику настільки великий, що практично всі музиканти, які записувалися між 1927-1940 рр., звучать як послідовники його стилю. На останньому виступі в нью-йоркському готелі "Волдорф-Асторія", в березні 1971 року, знаменитому Сачмо вже допомагали вийти на сцену. Але на 15-й хвилині концерту у соліста трапився удар. Кілька тижнів джазмен провів в госпіталі, але планував відновити концерти наступного літа.

6 липня 1973 року англійська рок-група "Queen" випустила перший сингл "Keep Yourself Alive".

6 липня 1975 року в Мадриді, Іспанія, помер Отто Скорцені - німецький диверсант австрійського походження, оберштурмбанфюрер СС, високий чин в Ваффен-СС, який здобув широку популярність в роки II Світової війни успішними спецопераціями. Найвідоміша операція Скорцені - звільнення з-під арешту поваленого Беніто Муссоліні.

6 липня 1985 року з піснею "Sussudio" американський хіт-парад очолив англійський співак і барабанщик Філ Коллінз.

6 липня 1989 року американці знищили свою останню ракету "Першинг-1А".

6 липня 1994 року в американському прокаті пішов фільм "Форрест Гамп" ("Forrest Gump") режисера Роберта Земекіса. У кінодрамі знялися Том Генкс, Робін Райт, Гері Сініз та ін. Найбільш успішний фільм постановника як серед глядачів (№1 за зборами в 1994 р.), так і серед критиків та професійних кінематографістів (38 нагород по всьому світу, включаючи шість статуеток "Oscar"). При бюджеті в $55 млн в прокаті картина зібрала $680 млн.

6 липня 1999 року в Мадриді, Іспанія, помер Хоакін Родріго - іспанський композитор, один з найбільших діячів іспанської музики XX століття.

6 липня 2005 року в Парижі, Франція, помер Клод Сімон - французький письменник, який прославився романом "Жінки (по двадцяти трьом картинам Жуана Міро)" ("Femmes"; 1966). Лауреат Нобелівської премії в галузі літератури.

6 липня 2005 року в смт. Любешів, Волинська область, помер Микола Черняк - український поет. Працював військовим журналістом в газетах Житомирської області. Автор поетичних збірок "Молочай" і "Пісня з лелечого крила". Деякі вірші Миколи Черняка покладені на музику білоруськими та українськими композиторами.

6 липня 2005 року в Вестоні, США, помер Еван Гантер - американський письменник, автор детективів під псевдонімом Ед Макбейн, драматург і телесценарист.

6 липня 2007 року в Києві помер Євген Попович - український перекладач.

6 липня 2014 року в Вінниці помер Нестор Кондратюк - український актор, народний артист.

Олександр Рудяченко, Київ