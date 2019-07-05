Продюсера фільму «Вовк з Уолл-стріт» затримали у справі про відмивання грошей

Пасинка колишнього прем'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака та продюсера голлівудських фільмів, серед яких «Вовк з Уолл-стріт», Різа Азіза затримали у Малайзії у рамках справи про відмивання грошей.

Про це повідомляє BBC.

“Голлівудського продюсера Різа Азіза, пасинка колишнього прем'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака, затримали за підозрою у відмиванні грошей”, - йдеться у повідомленні.

Азіз, який продюсував фільм «Вовк з Уолл-стріт», де знявся Леонардо Ді Капріо, після затримання в Малайзії був відпущений під заставу.

Американські прокурори звинуватили кінокомпанію Азіза в привласненні грошей з багатомільярдного державного фонду для фінансування фільму.

Батько та мати Азіза також звинувачуються у корупційних діях.

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Азіз прибуде в суд у п'ятницю, щоб заслухати обвинувачення, заявив голова Малайзійського антикорупційного відомства Латеєфа Коя.

Продюсер заперечив будь-які правопорушення. Його кінокомпанія (Red Granite - ред.) уже подала цивільний позов до уряду США.