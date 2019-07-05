Продюсера фільму «Вовк з Уолл-стріт» затримали у справі про відмивання грошей
Про це повідомляє BBC.
“Голлівудського продюсера Різа Азіза, пасинка колишнього прем'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака, затримали за підозрою у відмиванні грошей”, - йдеться у повідомленні.
Азіз, який продюсував фільм «Вовк з Уолл-стріт», де знявся Леонардо Ді Капріо, після затримання в Малайзії був відпущений під заставу.
Американські прокурори звинуватили кінокомпанію Азіза в привласненні грошей з багатомільярдного державного фонду для фінансування фільму.
Батько та мати Азіза також звинувачуються у корупційних діях.
Азіз прибуде в суд у п'ятницю, щоб заслухати обвинувачення, заявив голова Малайзійського антикорупційного відомства Латеєфа Коя.
Продюсер заперечив будь-які правопорушення. Його кінокомпанія (Red Granite - ред.) уже подала цивільний позов до уряду США.