Український мультфільм відібрали на фестиваль Animator у Польщі

Українську анімаційну стрічку “Кохання” режисера Микити Лиськова відібрано до участі в 12 фестивалі анімаційного кіно Animator, що відбудеться у місті Познань (Польща) з 5 по 11 липня.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Фільм “Кохання” візьме участь у програмі короткометражного кіно, до якої увійшли 45 стрічок з усього світу”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, стрічка створена компанією “Т.Т.М.” за стовідсоткової підтримки Державного агентства України з питань кіно. Спродюсував картину Андрій Границя.

За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, фільм “Кохання” демонструє, наскільки успішним може бути фестивальне життя короткометражної картини.

“На його рахунку вже є участь у багатьох престижних фестивалях анімаційного кіно, включно із найпрестижнішим у світі, та призи українських фестивалів, в тому числі й головний приз “Відкритої Ночі”, - зазначив Іллєнко, побажавши творцям картини подальшого успіху.