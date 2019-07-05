5 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Албана; з чого українці виготовляли подушки для покійників і кому випаде побути золотою рибкою

Цього дня Церква вшановує пам’ять мученика Албана Британського — першого святого мученика Британських островів, а також священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Євсевій був учасником І Вселенського Собору в Нікеї 325 року, ревним поборником православ’я і противником аріанської єресі.

На Євсевія українці продовжували заготівлю сіна. Сінокіс поділявся на два види – «солодкий» і «гіркий». До першого належали трави, які ще не вистигли; якщо сінокіс жовтів, тобто перестоювався, його називали «гірким». Перевагою «гіркого» сінокосу було те, що саме з нього отримували найбільше сухої маси, оскільки перестояне сіно майже не всихалося. У народі чітко розмежовували якість сіна. Вона залежала від сортності травостою. Кожен господар намагався якомога швидше перевезти сухе сіно додому. Перед тим як скласти його в стіжок чи на горище, відбирали певну частину для обрядових потреб. Ця трава мала бути м’якою, пахучою і з живокостом. З неї напередодні Різдва та Нового року робили кубельце для куті, на якому ставили горщик з обрядовою стравою. Господиня, запасаючись цим сіном, казала: «На узвар і кутю, щоб курчата лупились до путтю». З цієї трави виготовляли також подушки для покійників.

Іменинники сьогодні Геннадій, Федір, Григорій, Зінаїда, Юлія.

3-4-ий місячні дні. Місяць у Левові. Що ж: вчорашній сплеск ділової активності ближче до вечора, як і годиться, перетече у сферу відпочинку і розваг. Відповідні заклади отримають від того чималий зиск. Шлюби, які укладатимуться саме сьогодні, теж обіцяють бути щасливими: дружина отримуватиме все, що їй заманеться, та й чоловік, в ролі золотої рибки, почуватиметься просто на десятому небі від своєї другої половинки. До того ж, зорі просто гарантують їм чималі матеріальні статки — жити в курені молодятам не доведеться. Зверніть увагу: з 3 і по 20 липня існує висока загроза травматизму і різноманітних форс-мажорних ситуацій на транспорті, тож будьте уважні! Не зловживайте алкоголем, тютюном і сексом.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 році – +8,6, а найтеплішим у 1924 – +34,7.