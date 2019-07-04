Через протест Ніно Катамадзе "Яндекс.Музыка" і "ВК" видалили всі її записи

Музичні композиції грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе було видалено з "Яндекс.Музыка" і "Вконтакте" у зв'язку з її відмовою виступати в Росії.

Про це повідомляє Грузія Online.

"Альбоми і сінгли грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе видалено з російських медіаплеєрів iTunes, Google Play Music, а також з "Яндекс. Музыки" і "ВКонтакте", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, їх раніше можна було знайти в медіаплеєрах, але прослуховування в Росії було заборонено. Пізніше на сервісах залишилося тільки кілька композицій.

Як повідомлялося раніше, Ніно Катамадзе відмовилася виступати з концертами в Росії після початку масових протестів в Грузії, а також підтримала вимогу протестуючих про відставку глави грузинського МВС.

Напередодні Катамадзе виступила з концертом на фестивалі "Усадьба Jazz" в Москві, за що зазнала різкої критики в Грузії. За словами співачки, це був найважчий концерт в її житті. Під час цього концерту вона оголосила, що припиняє свою концертну діяльність в Росії.