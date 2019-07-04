Фестиваль "Холодний Яр" закликає відмовитися від пластику й алкоголю

«Ми звертаємося до усіх, хто приїде на фестиваль, не використовувати пластикові пляшки та одноразовий посуд і відмовитися від цього вдома, бо це дуже шкодить екології. Зараз існує багато інших більш екологічних замінників. Ми домовилися з усіма, хто на фестивалі пропонуватиме їжу чи каву, що вони використовуватимуть тут саме таку тару, яка не шкодить довкіллю. А тим гостям фестивалю, які приходитимуть зі своєю тарою, обіцяють робити знижку», - розповіла голова оргкомітету фестивалю Зоя Бойченко.

Екологічній складовій та здоровому способу життя буде приділено увагу і під час багатьох заходів фестивалю – планується лекція про шкідливість пасивного куріння, обмін досвідом як організувати сортування сміття, наочна пропаганда переваг здорового духу в здоровому тілі.

Цьогоріч фестиваль «Холодний Яр» пройде в історичному Суботові, на території Національного історико-культурного заповідника «Чигирин», поблизу купальні «Віра, Надія, Любов та їх мати Софія». До речі, напередодні фестивалю археологи георадарами виявили в склепі під Іллінською церквою імовірне поховання самого гетьмана та його сина Тимоша, яке шукали понад 300 років. Під час фестивалю місцеві краєзнавці проведуть для охочих цікаві подорожі історичними місцями, від Холодного Яру та Мотриного монастиря до Чигирина.

На фестивалі традиційно очікується більше 5-6 тисяч відвідувачів. Його гостями стануть відомі гурти «Тінь сонця», «Вій», «Юркеш», «Чумацький шлях», «Карна», «Сокира Перуна», Zatoczka та інші. На гутірковій сцені виступатимуть відомі письменники, політики, громадські діячі та волонтери: Василь Шкляр, Володимир В’ятрович, Юрій Сиротюк, Олег Кузьміних, відбуватимуться презентації книг про анексію Криму «Люди «сірої зони» та про російсько-українську війну «Дівчата зрізають коси», будуть розгорнуті виставки та майстер-класи. Також у межах фестивалю відбудеться проща капеланів, які постійно перебувають з українськими воїнами на передовій, підтримують поранених та їхні родини.

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Вхід на «Холодний Яр», на відміну від багатьох популярних фестивалів, - безкоштовний. «У нас 70-80 % тих, хто приїжджає на фестиваль – це учасники бойових дій, волонтери, поранені. Ми просто не можемо з них вимагати гроші. Тим більше, що саме вони створюють на фестивалі ту неповторну атмосферу щирого спілкування, за якою до нас приїжджають люди з усіх куточків. Це – наша місія», - пояснив один з організаторів фесту Олексій Ющенко.

Фестиваль «Холодний Яр» відбуватиметься з 5 по 7 липня. Для гостей буде організоване наметове містечко з елементарними побутовими зручностями (але намети та туристичне спорядження варто брати свої).

Фото: www.facebook.com/kholodnyjyar