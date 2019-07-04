Перформанс на Потьомкінських сходах стане спецподією 10-го Одеського кінофестивалю

Одеський міжнародний кінофестиваль відзначає 10-річчя і з цієї нагоди влаштовує відразу дві події просто неба на Потьомкінських сходах.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

“13 липня на Потьомкінських сходах покажуть культовий фільм “Козаки” (1928) виробництва MGM. А 19 липня глядачі побачать унікальний музичний медіаперформанс-оперу “Сходи до...” Влада Троїцького. Це шоу створюється спеціально до ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, музичний медіаперформанс покаже публіці розмаїття стилів сучасного мистецтва — нового погляду на оперне мистецтво з поєднанням сучасних тенденцій в медіаарті та віджеїнгу.

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Учасниками постановки стануть: музична формація NOVA OPERA, соціальний рейв-бенд “ЦеШо”, композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко, медіахудожники — студія BLCK BOX. NEW MEDIA ART. Художником перформансу виступив Дмитро Костюминський.

Початок о 21.30.

Влад Троїцький — український театральний актор, режисер та драматург. Він - засновник першого в Україні незалежного театру ДАХ, засновник і художній керівник гуртів "ДахаБраха", фрік-кабаре "Dakh Daughters", лялькового кабаре "ЦеШо", проєкту NOVA OPERA. Також Троїцький — засновник і президент міжнародного мультидисциплінарного фестивалю ГОГОЛЬФЕСТ.

10-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходитиме 12 - 20 липня.