Мер Амстердама хоче закрити борделі у центрі міста
Про це повідомляє BBC.
«Мер нідерландської столиці Фемке Халсема заявила про плани кардинального переустрою міського кварталу червоних ліхтарів, який включатиме закриття борделів у центрі Амстердама», - йдеться в повідомленні.
Ці заходи включатимуть заборону виставляти секс-працівниць на огляд у вікна, закриття усіх борделів у центрі міста та переміщення їх деінде, можливо в окремий спеціальний квартал зі спеціально позначеним входом.
Метою цієї реорганізації всесвітньо відомого амстердамського кварталу червоних ліхтарів є захист працівниць секс-індустрії від насмішок та знущань з боку туристів, а також зменшення обсягів торгівлі людьми (оскільки багато жінок поповнюють ряди цієї індустрії саме нелегальним шляхом).
Але про криміналізацію проституції як такої мова не йде.
З іншого боку, критики зазначають, що такі кроки міської влади фактично знищать одну з найбільш популярних туристичних локацій Амстердама, що негативно вплине на туристичну сферу Нідерландів загалом.
Зазначається, що втілити ці наміри в життя мер Амстердама планує впродовж найближчих 20 років.