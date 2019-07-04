Мер Амстердама хоче закрити борделі у центрі міста

Очільниця Амстердама Фемке Халсема анонсувала радикальний переустрій міського кварталу червоних ліхтарів, де зосереджені борделі.

Про це повідомляє BBC.

«Мер нідерландської столиці Фемке Халсема заявила про плани кардинального переустрою міського кварталу червоних ліхтарів, який включатиме закриття борделів у центрі Амстердама», - йдеться в повідомленні.

Ці заходи включатимуть заборону виставляти секс-працівниць на огляд у вікна, закриття усіх борделів у центрі міста та переміщення їх деінде, можливо в окремий спеціальний квартал зі спеціально позначеним входом.

Метою цієї реорганізації всесвітньо відомого амстердамського кварталу червоних ліхтарів є захист працівниць секс-індустрії від насмішок та знущань з боку туристів, а також зменшення обсягів торгівлі людьми (оскільки багато жінок поповнюють ряди цієї індустрії саме нелегальним шляхом).

Але про криміналізацію проституції як такої мова не йде.

З іншого боку, критики зазначають, що такі кроки міської влади фактично знищать одну з найбільш популярних туристичних локацій Амстердама, що негативно вплине на туристичну сферу Нідерландів загалом.

Зазначається, що втілити ці наміри в життя мер Амстердама планує впродовж найближчих 20 років.