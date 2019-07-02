В Австрії заборонять курити в кафе і ресторанах

З 1 листопада 2019 року в Австрії набирає чинності заборона паління в закладах громадського харчування.

Відповідне рішення прийняла Національна рада (нижня палата парламенту) Австрії на засіданні у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За заборону проголосували депутати від усіх парламентських фракцій, за винятком правопопулістської "Австрійської партії свободи". Палити буде дозволено лише поза приміщенням закладів на відкритих місцях.

Таким чином, австрійські депутати посилили захист некурців, реагуючи, зокрема, на відповідну народну ініціативу "Don't smoke". Під час збору підписів на підтримку ініціативи у жовтні минулого року за заборону паління в барах та ресторанах висловилися понад 880 тис. осіб (13,8% населення Австрії). Для того, щоб ініціативу було розглянуто в парламенті країни потрібно було зібрати щонайменше 100 тис. підписів.

Раніше в Австрії вже планувалося ввести повну законодавчу заборону на паління в закладах громадського харчування (наразі палити дозволено в залах для курців). Це мало відбутися у травні 2018 року, однак нова коаліція, сформована у грудні 2017, відмовилася від цих планів та перенесла заборону на невизначений час. В результаті гострої політичної кризи в Австрії у травні розпалася коаліція у складі консервативної "Австрійської народної партії" та правопопулістської "Австрійської партії свободи" і країна пішла на дострокові парламентські вибори, які, за попередньою інформацією, мають відбутися в останніх числах вересня.

Згідно із статистикою, в Австрії щоденно палять 24,3% громадян країни, що виводить країну на перші місця з паління в Європі.

Як повідомляв Укрінформ, в Австрії з 1 січня 2019 року набула чинності нова норма закону про захист молоді, яка передбачає дозвіл паління для осіб, які досягли 18-річного віку. До цього часу палити сигарети в країні було дозволено вже з 16 років. Обмеження стосується як паління класичних сигарет, так і кальянів та електронних сигарет.