Українські “Схованки” змагатимуться на кінофестивалі у Франції

Кримінальна драма “Схованки” бере участь в основному конкурсі престижного французького фестивалю SeriesSeries.

Про це повідомляється на сайті Film.ua.

“Серіал пройшов в основний конкурс фестивалю, і міжнародній аудиторії його представить команда: креативний продюсер Олеся Лук’яненко, сценарист Симор Гласенко (Олександр Працюк), режисер Ірина Громозда та оператор-постановник Сергій Крутько. Показ першої серії відбудеться 2 липня”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначає Олеся Лук’яненко, цього року SeriesSeries відібрали 8 європейських серіалів, і “Схованки” в їх числі.

“Показ відбудеться на великому екрані в стародавньому замку Фонтенбло. Серед запрошених гостей – найвідоміші європейські продюсери, сценаристи, режисери. Хвилююче і цікаво побачити їх реакцію. Також SeriesSeries – це активний робочий майданчик для творців європейського контенту. Сюди приїжджають для обміну досвідом, визначення трендів і напрацювань”, – ділиться креативний продюсер фільму.

Минулого тижня відбувся перший східноєвропейський показ “Схованок” на найбільшому у Східній Європі ринку контенту NATPE, у Будапешті. У квітні, подолавши величезну конкуренцію, фільм став одним з 10-ти фіналістів конкурсу MIPDrama Buyers Summit – найочікуваніших серіальних проектів на ринку.