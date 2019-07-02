Премію Рильського вручили за переклад роману Кіплінга

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко вручив Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2018 рік.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Премію вручено Юлії Джугастрянській за літературний переклад з англійської на українську роману Ред’ярда Кіплінґа “Кім”. Це перший український переклад цього твору”, - йдеться у повідомленні.

В’ячеслав Кириленко від імені українського уряду привітав лауреатку і подякував за важливу і складну роботу.

Віце-прем’єр-міністр також зазначив, що розмір урядової премії збільшено удвічі – до 20 тис. гривень. Крім того, з наступного року премію вручатимуть не тільки за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а й за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.

Участь у заході також взяли директор Фонду Максима Рильського “Троянди й виноград”, онук поета Максим Рильський, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, літературознавці, письменники, перекладачі, лауреати премії минулих років. Урочисте вручення відбулося в Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського.

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Нагадаємо, Премія імені Максима Рильського присуджується щороку на конкурсних засадах. Як відомо, Максим Тадейович Рильський перекладав із 13-ти мов світу, він вважається засновником сучасної української школи художнього перекладу.

Фото: В'ячеслав Кириленко, Фейсбук

Головне фото:: uk.wikipedia.org