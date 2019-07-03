3 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні літнього Мефодія; хто нині бунтуватиме, хто впіймається на гачок і з чим варто почекати

Цього дня Церква вшановує пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського, який жив у 3-4 століттях у Малій Азії.

На Мефодія полювали на перепілок, яких о цій порі аж кишіло в полях. Птахи були вже добре вгодовані й виглядали досить апетитно. Неймовірною вдачею було зловити цього дня білу перепілку. Вважалося, що щасливчику таланитиме до кінця життя. Нині перепілки перебувають під охороною Бернської та Боннської конвенцій, а також Директиви ЄС про захист диких птахів. Їхня популяція останнім часом суттєво зменшилася, зокрема і в степовій зоні нашої країни.

Також цього дня примічали: якщо на Мефодія йде дощ, то він може йти з перервами сорок днів. Якщо п’явки бунтують, судомно звиваються, виповзають з води і присмоктуються до сухого місця – бути грозі. Упіймався на гачок в’юн – чекай дощу. Коли ж до пізньої ночі сюрчать коники (цвіркуни) – ранок буде тихий і сонячний.

Іменинники сьогодні Гліб, Андрій, Інна, Рима, Микола.

1-2-ий місячні дні, Місяць продовжує перебувати в Раку. Цими днями варто обережно поводитися зі словами, з емоціями, речами і з усім на світі. Інформація, яка надходитиме найближчим часом, мало кого потішить чи надихне — радше навпаки, може увігнати якщо й не в депресію, - це коли кліпнути важко, то в стан глухого невдоволення. Може з’явитися сум, неспокій, нитиме під ложечкою, etc. З 18:19 за київським часом Венера переходитиме зі знаку Близнюків у сектор Рака, тому центр наших пріоритетів і розуміння щастя дещо зміститься. Найвірогідніше — в бік сімейних цінностей. Варто почекати принаймні до завтра, аби відчути, чого ж ми насправді по-справжньому хочемо. Стосовно чогось серйозного і важливого, остаточний вибір ліпше робити після п’ятниці.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році – +9, а найтеплішим у 1938 – +34,4.