У Києві сьогодні вручать премію Максима Рильського

У Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського 2 липня відбудеться урочисте вручення Премії Кабінету міністрів України імені Максима Рильського.

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

“Лауреатом премії за 2018 рік стала Юлія Джугастрянська за літературний переклад з англійської мови роману Ред’ярда Кіплінґа “Кім”, - нагадали в комітеті.

Як зазначається, переклад Юлії Джугастрянської, що вийшов у видавництві “Навчальна книга - Богдан” у Тернополі, є першою українською інтерпретацією твору англійського нобелівського лауреата. Голова Кіплінґівського товариства Великої Британії надіслав листа на адресу Національної спілки письменників України з проханням відзначити український переклад роману “Кім”.

“Кім” написаний наприкінці ХІХ ст. Це останній твір Кіплінґа, присвячений Індії. Книга започаткувала жанр авантюрного шпигунського роману: саме тут уперше з’явилися секретні агенти під прикриттям, висококласні шпигуни, чужоземні спецслужби та боротьба з ними. З геополітичної точки зору тлом роману є змагання Російської імперії та Великої Британії за панування над Азією.

Юлія Джугастрянська – випускниця кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості КНУ імені Тараса Шевченка. 2009 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “теорія літератури”. Учасниця близько 20 наукових конференцій – міжнародних і загальноукраїнських. Перекладає з англійської художню літературу та публіцистику. Із 2012 року – член НСПУ (секція перекладів).

Премія імені Максима Рильського була заснована 1972 року і відновлена 2013 року з ініціативи Держкомтелерадіо, благодійної організації “Фонд Максима Рильського “Троянди й виноград”, Українського фонду культури України та НСПУ. Перше нагородження відновленою премією імені М. Рильського відбулося 2014 року. Починаючи з 2019 року відповідно до постанови Кабміну премія присуджується у двох номінаціях. Розмір премії за кожною з номінацій становить 20 тис. гривень.