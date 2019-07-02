У Лісабоні ввели штрафи за недбало припарковані електроскутери

У столиці Португалії - Лісабоні міська влада прийняла рішення виписувати штрафи за неправильно припарковані або залишені на тротуарах електроскутери, а також сегвеї та велосипеди.

Про це повідомляє Independent

«Місцева рада, яка опікується районом Санта-Марія-Майор, що охоплює історичний район Лісабона, вирішила штрафувати компанії, що здають електроскутери в оренду, на суму від 60 до 300 євро за кожен недбало залишений транспортний засіб – якщо він перешкоджає руху пішоходів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, також компанії повинні будуть покривати витрати на вивезення транспортних засобів чиновниками. Штрафи порушникам почали виписувати з понеділка, 1 липня.

Заборона на паркування транспортних засобів на тротуарах і в інших місцях, якщо вони перешкоджають руху пішоходів, діятиме до 2021 року.