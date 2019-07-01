Фільми-лауреати "Золотої дзиґи" покажуть на великому екрані

У кінотеатрах України 4 липня стартують покази фільмів-лауреатів національної кінопремії "Золота дзиґа".

Про це повідомляє СіnemaHall.

“Літо. Дзиґа. Love” – це фільми-лауреати та номінанти на “український “Оскар”, – найвищу вітчизняну кінематографічну премію “Золота дзиґа”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, до програми увійшли: володар премії Української кіноакадемії “Mia Donna”; фільм “Monk”, створений за мотивами пісні “Монах” гурту “ДахаБраха”; фантастична повість про любов “Вічність”; фільм “Затамувавши подих”, повністю знятий під водою та без єдиного діалогу; призер міжнародного кінофестивалю у Локарно (Швейцарія) “Випуск’97”.

Організатор показів - міжнародна дистриб’юторська компанія KINOLIFE Distribution. Проект реалізується за генеральної підтримки Української кіноакадемії.

Фото: кадр з фільму «Mia Donna»