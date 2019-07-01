Фільми-лауреати "Золотої дзиґи" покажуть на великому екрані
Про це повідомляє СіnemaHall.
“Літо. Дзиґа. Love” – це фільми-лауреати та номінанти на “український “Оскар”, – найвищу вітчизняну кінематографічну премію “Золота дзиґа”, - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, до програми увійшли: володар премії Української кіноакадемії “Mia Donna”; фільм “Monk”, створений за мотивами пісні “Монах” гурту “ДахаБраха”; фантастична повість про любов “Вічність”; фільм “Затамувавши подих”, повністю знятий під водою та без єдиного діалогу; призер міжнародного кінофестивалю у Локарно (Швейцарія) “Випуск’97”.
Організатор показів - міжнародна дистриб’юторська компанія KINOLIFE Distribution. Проект реалізується за генеральної підтримки Української кіноакадемії.
Фото: кадр з фільму «Mia Donna»