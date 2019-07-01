У Нідерландах з 1 липня 2019 року велосипедистів будуть штрафувати на 95 євро за розмови під час руху.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тримати у руках телефон під час руху суворо заборонено. Жодних попереджень не буде - порушнику одразу виписуватимуть штраф. Користуватися гаджетом дозволено лише тоді, коли велосипедист зупинився. Під час руху можна використовувати гарнітуру hands-free. Планшети, музичні плеєри та маленькі камери також під забороною.

У Нідерландах штрафуватимуть майже на €100 за розмови на велосипеді / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Запровадив заборону міністр інфраструктури і водного господарства Нідерландів Кора ван Нойвенхейзен.

За даними міністерства транспорту країни, більше половини голландських велосипедистів періодично відволікаються на телефони під час руху. І саме вони потім стають причиною кожної п'ятої аварії за участю велосипедистів.

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У міністерстві переконані, що усі учасники дорожнього руху повинні приділяти увагу дорозі, а не телефону. “Нехай ваш телефон зручно вмоститься, тоді ви не втратите 95 євро”, - йдеться у слогані.