2 липня: народний календар і астровісник

Прийшов Зосима — думай про зиму; на кого гнійок, а на кого лойок і як уникнути нинішніх зоряно-місячних небезпек

Сьогодні преподобного Паїсія Великого, а ще мученика Зосими. Саме на Зосими в давнину починалася справжня косовиця. Заготівля сіна була надзвичайно важливою і відповідальною справою. За короткий час треба було скосити й загребти траву. Тому працювали весь світловий день. Інколи господарю було важко впоратися самотужки, тому ті, хто мав сінокоси на далекій відстані чи значні угіддя, що потребували додаткової робочої сили, влаштовували толоки. Ця форма колективної взаємодії та взаємодопомоги була добровільною і неоплачуваною. Господар зобов’язувався лише відвозити й привозити косарів і ситно – чотири рази на день – харчувати. Косарі, які збиралися на толоку, обирали з-поміж себе отамана. Як правило, це був найдосвідченіший ґазда. Він першим прокладав загінку, керував працею, тобто визначав її початок і кінець, узгоджував перепочинки косарів тощо. Крім нього, обирали ще й осавула – надійного помічника. Починаючи косовицю, отаман звертався до господаря з традиційною приказкою: «На сіно гнійок, а на валики лойок». За дощової погоди толоківці намагалися заспокоїти господаря: «Хоч сіно й чорне буде, та зима біла – поїсться». Під час косовиці українці співали спеціальні обрядові пісні – петрівочки. Вправитися треба було до свята Петра і Павла – 12 липня.

Іменинники сьогодні Іван, Фадей.

29,1-ий місячні дні, новий Місяць, а також повне сонячним затемнення в Раку. Особливо відчутним вплив цього затемнення буде на іменинників першого липневого тижня. Може надійти інформація форс-мажорного характеру, яка поламає всі попередні плани. Для декого події цього тижня можуть спроектувати цілком непрогнозований і достатньо тривалий ланцюжок подальших життєвих подій. А загалом нинішнє сонячне затемнення можна характеризувати як потужне перетворення внутрішнього, прихованого у зовнішнє, явне. Жодна маска і личина не в змозі буде приховати якихось очевидних речей. Той, хто зуміє прожити цей тиждень (а в ідеалі й наступний) спокійно й без пригод, може розраховувати на те, що до кінця року йому гарантоване доволі стабільне й збалансоване життя. Варто поводитися вкрай обережно, виважено й холоднокровно. Хоча, за такої спеки це буде, мабуть, вкрай важко...

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році – +7,3, а найтеплішим у 1939 – +33,8.