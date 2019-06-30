Біля північного узбережжя Канади знайшли шістьох загиблих китів
Про це повідомляє AFP.
Вчені зробили розтин тіл двох китів. 40-річну самку, "знайому" морських біологів, звали Пунктуація. На думку дослідників, вона загинула унаслідок зіткнення з судном. Причини смерті другого кита, 9-річного Росомахи, встановити не вдалося.
Влада Канади обмежила швидкість пересування суден у затоці Святого Лаврентія до 10 вузлів і закрила 16 тисяч квадратних кілометрів для комерційного рибальства.
Північні гладкі кити – один з найрідкісніших видів китів, який знаходиться на межі вимирання. Вони мешкають біля узбережжя Канади і США. Оскільки вони плавають досить повільно, тривалий час вони були улюбленою здобиччю китобоїв. В результаті кити були повністю винищені на північному сході Атлантики, а популяція в західній частині океану знизилася до 300-450 особин.