Біля північного узбережжя Канади знайшли шістьох загиблих китів

Біля берегів Канади, в затоці Святого Лаврентія, за допомогою супутника знайшли тіла шести північних гладких китів.

Про це повідомляє AFP.

Вчені зробили розтин тіл двох китів. 40-річну самку, "знайому" морських біологів, звали Пунктуація. На думку дослідників, вона загинула унаслідок зіткнення з судном. Причини смерті другого кита, 9-річного Росомахи, встановити не вдалося.

Влада Канади обмежила швидкість пересування суден у затоці Святого Лаврентія до 10 вузлів і закрила 16 тисяч квадратних кілометрів для комерційного рибальства.

Північні гладкі кити – один з найрідкісніших видів китів, який знаходиться на межі вимирання. Вони мешкають біля узбережжя Канади і США. Оскільки вони плавають досить повільно, тривалий час вони були улюбленою здобиччю китобоїв. В результаті кити були повністю винищені на північному сході Атлантики, а популяція в західній частині океану знизилася до 300-450 особин.