“Твоя Країна Fest” приїхав у Бердянськ, слідом за ним – Скадовськ

Концерт у межах всеукраїнського фестивалю “Твоя Країна Fest” на День Конституції дістався курортного Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми до вас приїхали з відкритим серцем. Ми не займаємость насильницькою українізацію. Ми через любов сіємо українську культуру”, - зазначив на прес-конференції з цього приводу лідер гурту “Друга ріка” Валерій Харчишин.

Він зізнався, що колектив уперше відвідує це місто. "Я дуже здивований, вражений, бо чомусь думав, що Бердянськ має виглядати трохи гірше. Я вражений чистотою. Вам дуже пощастило. Я би навіть тут хотів народитися”, - зауважив музикант.

Фестиваль сучасної української музики "Твоя країна Fest" у Бердянську / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

А народна артистка України Марія Бурмака розповіла, що для неї це місто, де пройшло дитинство - кілька років поспіль вона відпочивала в одному з місцевих оздоровчих закладів.

“Бердянськ був вибраний не випадково. Минулого року був Маріуполь. Ми ретельно підбирали міста. Найулюбленіші свої пісні заспіваю вам”, - сказала співачка.

Директор фестивалю «Твоя країна Fest», лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко висловив думку, що в Україні багато талановитих людей, а всі невдачі українців пов'язані з тим, що ми ніяк не станемо самими собою. "Нам постійно одягають чужий капелюх на голову. Ми маємо стати собою. Всі країни захищають свої мови і пишається ними. Це нормальний здоровий глузд”, - наголосив музикант.

Він також сказав, що не підтримує музикантів, які виступають у країні-агресорі: “Це колаборація, це неправильно. Просто їм пощастило, що вони особисто сплять в хатах, де не падають бомби, і вони не знають цього і не бачать".

Організатори фестивалю мріють, що скоро фестиваль “Твоя Країна Fest" відвідають і жителі нині окупованих Донецька і Луганська.

“Непогано було б ще й в Москві зіграти”, - підсумував Сергій Фоменко.

Уже 1 липня фестиваль української музики “Твоя Країна Fest" завітає до Скадовська.

Фестиваль “Твоя Країна Fest” цього року проводиться вдруге. Завдяки йому невеликі містечка України мають нагоду почути якісну українську музику. Цього року до фестивалю долучилися такі відомі українські гурти, як "Вася Club", "Друга ріка", "С.К.А.Й.", а також співачка Оксана Муха. Продовжують виступати в рамках фесту гурт “Мандри” та Іванка Червінська.

За задумом організаторів, основна місія фестивалю — популяризація українського контенту через музику та книги. В майбутньому планується в рамках фесту влаштовувати кінопокази, виставки художників та танцювальну програму за участю українських ді-джеїв.

Усі концерти фестивалю “Твоя Країна Fest” - що проводиться за підтримки Міністерства інформаційної політики - за задумом організаторів, безкоштовні.