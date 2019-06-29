Елтон Джон назвав Путіна лицемірним

Всесвітньо відомий британський композитор і співак Елтон Джон назвав лицемірними заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія не має нічого проти людей нетрадиційної орієнтації.

Своє звернення до Путіна музикант оприлюднив у Twitter.

«Я вважаю лукавством, коли ви говорите, що хочете, щоб ЛГБТ« були щасливі» і що «у нас немає з цим ніяких проблем ». Однак російські дистриб'ютори цензурували мій фільм «Рокетмен», видаливши з нього будь-які відсилання до того, що я знайшов справжнє щастя у стосунках відносинах з Девідом, які тривають 25 роки, і у вихованні двох прекрасних синів. Я вважаю це лицемірним», - написав музикант.

Сам Путін у ході прес-конференції після закінчення саміту "Великої двадцятки" в Осаці, коментуючи на прохання журналістів слова Елтона Джона, сказав: "Я його дуже поважаю, він геніальний музикант ... ми з задоволенням всі його слухаємо ... але я думаю, що він помиляється. Я нічого тут не пересмикнув. У нас, дійсно, дуже рівне ставлення до представників ЛГБТ-спільноти. Реально: спокійне, абсолютно неупереджене ".

За його словами, в РФ діє закон про заборону гомосексуалізму серед неповнолітніх.

Водночас він підкреслив, що суть проблеми полягає в тому, що прихильники ліберальних ідей «досить агресивно нав'язують свою точку зору переважній більшості».

У недавньому інтерв'ю газеті The Financial Times, Путін висловив думку, що лібералізм себе зжив, а ідея мультикультуралізму і безлічі статей і сексуальних орієнтацій в сучасному суспільстві застаріли.

Путін підкреслив, що в РФ немає проблем з ЛГБТ-спільнотою, але деякі речі для російського суспільства є надмірними: «У нас немає проблем з ЛГБТ. Не дай Бог, нехай живуть так, як їм хочеться. Але деякі речі здаються нам надмірними. Тепер вони стверджують, що діти можуть оперувати п'ятьма або шістьма гендерними ролями », - заявив російський лідер.

72-річний Елтон Джон (справжнє ім'я Реджинальд Кеннет Уайт) - легенда світової поп- і рок- музики. У 1994 році він введений у Зал слави рок-н-ролу і дотепер залишається одним з найуспішніших рок-виконавців Великобританії.

Музикант є відкритим гомосексуалів, з 1994 року він перебуває у відносинах Девідом Фернішем. Коли в 2004 році у Великобританії був ратифікований Акт цивільного стану, що вводив в законодавство поняття «одностатевого шлюбу», сер Елтон одним з перших скористався можливістю узаконити їхні стосунки.

Пара виховує двох синів, народжених від сурогатної матері.