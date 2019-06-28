У Європі історичні пам'ятки перетворять на майданчики для показу кінокласики

«Європейська культурна спадщина, включаючи фільми, які належать до великої класики, має бути доступною для всіх. Приємно знати, що Сезон класичних фільмів відкриває таку можливість для всіх зацікавлених людей по всій Європі, від великих столиць до маленьких містечок», - зауважив з цього приводу єврокомісар з питань освіти, культури, молоді та спорту Тібор Наврачич (Tibor Navracsics).

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Вже завтра «сезон фільмів» стартує в ході художнього фестивалю в Болоньї з презентації реставрованих фільмів, які були серед перших кольорових стрічок. Серед художніх фільмів, які демонструватимуться протягом літа – стрічка Фріца Ланга «Метрополіс» (1927), Франсуа Трюффо «400 ударів» (1959), та «Сінема прадізо» Джузеппе Торнаторе (1988). Ці та інші класичні фільми демонструватимуться в історичних місцях, таких як Площа Аристотеля (Aristotelous Square) у Тесалоніках, Греція, Замок Кілкенні (Kilkenny Castle) в Ірландії та Пьяцца Маджоре (Piazza Maggiore) в італійській Болоньї.