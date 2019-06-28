Гастрономічна дипломатія

Смачна презентація української стрічки “Смачного!” у Франції

У Парижі 26 червня показали стрічку “Смачного!”. Короткометражка – це продовження ще однієї української роботи під назвою “Дякую”. Ідея належить Міністерству інформаційної політики України.

Обидві стрічки були зняті ВestFriendsFilm. Так, через тонку лінію мистецтва, митці прагнуть налагодити містки між країнами: у стрічці “Дякую” - між Україною та Японією через туризм, а у “Смачного!” - між Україною та Францією через кухню.

“Кулінарну” стрічку показали у приміщенні Французького інституту в Парижі. Подивитися короткометражку, попри 40-градусну спеку, прийшли українські та французькі дипломати, діаспора та митці. Після перегляду для глядачів влаштували майстер-клас з приготування вареників. А ще пригощали салом та стравами, які франко-український дует готував у стрічці.

Як народжувалася смачна історія? Де проходили зйомки? Які очікування після презентації? Про це Укрінформу розповіли творці стрічки у Парижі.

ЯК З УКРАЇНСЬКОГО БАНОШУ НАРОДИВСЯ LA BANOSH

Молодий юнак наспівує пісню Джо Дассена «Les Champs-Elysees» і готує ресторан до відкриття. Це кулінар Микола, який жив у Франції. Разом із французьким товаришем Патріком він вирішив підкорити кулінарний світ. Любов українця Миколи до кулінарії народилася, коли йому було 9 років. Тоді батько, також кулінар, подарував йому книгу з рецептами.

Юнаки приїжджають в Україну. Вони мріють про перемогу у кулінарному конкурсі і відкриття власного ресторану. Озброївшись кулінарною книжкою, подарованою батьком, хлопці ходять київським ринком у пошуках продуктів для приготування страв французької високої кухні, але намарно. Так народжується ідея поєднати українську та французьку кухні. Для її втілення юнаки збирають найкращі рецепти з усієї України - подорожують, куштують і готують. Так, наприклад, з українського баношу народжується франко-український la banosh.

В одному з епізодів на кухні серед кухарів можна помітити режисера стрічки – Дзена, тобто Дениса Євстигнейкіна.

Його дружина Дана Себесевич не знімалася у короткометражці. Вона лінійний продюсер стрічки. Дана розповідає, що над “Дякую” та “Смачного!” працювала одна й та сама творча команда. Каже, коли знімали першу стрічку, було важкувато. Українська короткометражка “Дякую” розповідає про японця Хіроші Оно, який загубився дорогою на конференцію і відтак почав подорожувати Україною. Виконавець головної ролі не актор, а професор, який читає лекції з медицини в Україні. За сценарієм він знав українською лише одне слово – “дякую”. Себесевич згадує, що під час зйомок у Карпатах було дуже холодно, а за сюжетом мало бути тепло, та, попри холод, японець був у захваті.

“Він раніше писав книгу про Україну, але після нашого фільму зрозумів, що її треба переписувати!”, - сміється Дана.

Зйомки “Смачного!” далися легше, розповідає Дана. Каже, що теж траплялися курйози, але загалом на знімальному майданчику було смачно та весело.

У другій стрічці знімалися вже професійні актори. Усі вони українці, які заговорили французькою. Найбільшої уваги потребував епізод із конкурсом. Для його зйомок було задіяно 80 людей.

Дана каже, що головна мета стрічки - донести через франко-український дует, що треба експериментувати і дружити як людям між собою, так і на рівні країн.

“Є один нюанс, який об’єднує наші країни, - це любов до їжі. І я впевнена, що зараз Київ дуже розвинений у плані кулінарії, так само, як і столиця гастрономії Париж, наприклад. Дуже хочеться, щоб французи побачили цю стрічку і захотіли приїхати скуштувати наші страви, подивитися, яка в нас гарна країна”, - озвучує свої мрії Дана.

ФРАНКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДУЕТ

Стрічку “Смачного!” знімали у Києві, Одесі та Карпатах, а презентували французькою мовою у культурно-інформаційному центрі, що у Парижі. Для більшого ефекту до презентації долучили 16 найкращих фоторобіт з Укрінформу. Світлини заохочували до перегляду фільму та пробуджували цікавість: які вони на смак, ті український борщ та вареники? Як готуються ці страви? Тож до початку перегляду короткометражки “Смачного!” відвідувачі могли насолодитися “смачною” виставкою.

Зняли “Смачного!” за чотири місяці, як і “Дякую”. Минулого року “Дякую” коштував приблизно півтора мільйона гривень. Зйомки “Смачного!” обійшлися у понад два мільйони. Радник міністра інформаційної політики Марина Соботюк розповіла, що у цій стрічці була більш складна робота зі світлом, студійні зйомки і кропітка робота команди.

“Бажаного ефекту вдалося досягти - їжа на екрані виглядає апетитно. “Смачного!” розповідає про те, як можна у цікавий спосіб поєднати дві культури, дві кухні”, - наголосила Соботюк.

25 СМАЧНИХ ХВИЛИН

Хронометрах стрічки “Смачного!” 25 хвилин. На екрані головні герої куштують сало, варять зелений борщ, смакують українські десерти. Присутнім у залі важко не ковтати слинку від таких кадрів!

“Я думаю, що це взагалі був би ідеальний рецепт для кінематографа, коли ти не просто дивишся, а ще й відразу можеш це їсти. На жаль, 4-D принтери їжі ще не підключені до кожного кінотеатру”, - жартує секретар з питань культури Посольства України у Франції Ірена Карпа.

Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур додає, що після перегляду смачних кадрів у нього самого розгулявся апетит.

“Було смачно. Я б сказав так: мабуть, найбільший комплімент для авторів те, що стрічка збуджує апетит. Як на мене, вони дуже вдало показали, що наші продукти якісні, свіжі, природні. Це якраз та ніша, яку ми можемо заповнити”, - зауважив Шамшур.

Тож поки ще немає 4-D принтерів їжі, організатори вирішили після презентації почастувати гостей. Фуд-стиліст стрічки провела майстер-клас з приготування точно таких страв, як у короткометражці “Смачного!”. Гості заходу навчилися ліпити вареники з вишнею та скуштували справжнє українське сало.

“Як показує практика, ніщо так добре не працює у плані кулінарної дипломатії, як пригощання. Коли є такі івенти з кулінарією, то, як мінімум, хотілося б, щоб нарешті хтось відкрив якийсь хороший український ресторан чи франко-український ресторан”, - додає Карпа.

За сценарієм у кулінарному конкурсі брали участь шість команд, і переможець отримав можливість відкрити свій ресторан. Звісно, що франко-український дует переміг і втілив у життя свою мрію. Тож, можливо, після такої гастрономічної презентації колись з’явиться гарний франко-український ресторан, де відвідувачам щиро бажатимуть "bon appétit!" та "смачного!".

Ірина Драбок, Париж

Фото, відео автора