У Новограді-Волинському презентували альбом давніх вишиваних орнаментів Полісся

Альбом «З глибини тисячоліть: Вишивальні взори Житомирського Полісся» презентували у Новограді-Волинському під час заходів, приурочених до 170-річчя Олени Пчілки.

Про це у Facebook повідомляє відділ інформації та зв’язків з громадськістю Новоград-Волинської міської ради.

«Родзинкою заходу стала презентація альбому “З глибини тисячоліть: Вишивальні взори Житомирського Полісся”, який зібрано Миколою Марцинюком та його дружиною Галиною Захарчук на основі етнографічної діяльності Олени Пчілки та її книги “Українські узори”», - йдеться у дописі.

Зокрема, в альбомі представлені віднайдені старовинні орнаменти вишивки, що переплетені із сучасними візерунками.

За словами упорядника альбому Миколи Марцинюка, вишиті такими прадавніми узорами сорочки є могутніми оберегами.

Проживаючи упродовж 11 років у Новограді-Волинському, Олена Пчілка активно займалася етнографією, записувала пісні, обряди, народні звичаї та збирала зразки народних вишивок.

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Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач) – українська письменниця, меценатка, перекладачка, етнограф, фольклористка, публіцистка, громадська діячка, член-кореспондент Всеукраїнської академії наук, мати видатної поетеси Лесі Українки.

Фото: Новоград-Волинська міська рада