У Нью-Йорку приготували найбільший хот-дог у світі - ЗМІ

Найбільший хот-дог вагою 29,9 кг, приготований минулої середи у Нью-Йорку, претендує на рекорд Гіннеса. У Книзі рекордів немає запису про найбільший хот-дог, але там вже відзначений найдовший хот-дог (203,8 м) і найдорожчий хот-дог ($169).

Про це повідомляє Голос Америки.

"Ми боремося за рекорд — найбільший хот-дог у світі, — сказав Майкл Куїнн, власник Feltman's of Coney Island. - Сьогодні — день Фельтмана. 152 роки тому Чарльз Фельтман винайшов хот-дог тут, у Нью-Йорку, і дебютував на пляжі, у Коні-Айленді ".

Самый большой хот-дог весом 29,9 кг, приготовленный в минувшую среду, претендует на рекорд Гиннеса. В Книге рекордов нет записи о самом большом хот-доге, но там уже отмечен самый длинный хот-дог (203,8 м) и самый дорогой хот-дог ($169) pic.twitter.com/gpD3kCb6mV — Голос Америки (@GolosAmeriki) 27 июня 2019 г.

Як повідомляється, треба було три людини, щоб перенести 1,5-метрову яловичу сосиску на гриль. Сосиска готувалася протягом двох годин.

Потім її поклали на булочку відповідного розміру і зважили. Гігантський хот-дог важить 29, 9 кг. Після цього кухарі додали гірчицю, квашену капусту і подали страву публіці.