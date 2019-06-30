30 червня: народний календар і астровісник

Прощаємося з червнем, яка чаклунська квітка квітне на Мануїла та коли слова важливіші за діло

Останній день червня! Сьогодні трьох братів мучеників Мануїла, Савла та Ісмаїла. Вони жили на зорі християнства й постраждали за віру – були страчені при дворі імператора Юліана. О цій порі в Карпатах квітує рододендрон східнокарпатський (миртолистий) або, як його називають у народі – червона рута. Ця квітка занесена до Червоної книги України, тож зривати її не варто. Ліпше милуватися цим трояндовим деревом у природі. Рослина має запаморочливий аромат, її квітки дуже яскраві. Росте тільки в горах, тому її називають чаклунською квіткою. Існує легенда, що лише раз на десять років рута розцвітає червоним кольором. За повір’ям, якщо дівчина, знайшовши таку квітку подарує її юнакові, то він ніколи не зрадить юнку, а їхнє кохання буде вічним.

Наші пращури казали, що на Мануїла «сонце застоюється» і з’являються мороки-тумани. Також цього дня до воріт обійстя могла прийти біла корова або прибитися чорна кішка чи чорна курка – то їх треба було перехрестити й сказати: «Геть мана! Звідки прийшла, туди й повертайся!» Або класичне: “Згинь, нечисть!” Той, хто спокушався дурницею – накликав на себе біду. А ще зауважували: «Якщо на Мануїла погода дощова, то зима буде сніжною».

Іменинники сьогодні Максим і Палажка.

27-ий місячний день, місяць вже у Близнюках. Змінюється психоемоційний вектор. Якщо ще вчора нам хотілося побути наодинці, то вже сьогодні відчутне прагнення до живого спілкування, активної комунікації. «Винні» в цьому ж звісно, непосидючі Близнюки. Саме вони надають перевагу мобільності та рухові. Сьогодні ми також не схильні щось робити – натомість ми чимало говоримо і взаємодіємо. Слова важливіші за дію. І завтра також. З огляду на це вибудовуйте і плани на понеділок. Переконувати, декларувати, навчати, дискутувати – ось превалюючий тренд на сьогодні та найближчі три-чотири дні. Слушне, впевнене зауваження в ці дні не тільки підвищить ваш особистий рейтинг, але й принесе зрештою матеріальний зиск.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1894 році – +7,6, а найтеплішим у 1898 – +34,1.