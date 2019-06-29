29 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Тихона; чи варто лізти в воду не знаючи броду і на кого нині треба звернути особливу увагу

Католики цього дня вшановують пам’ять першоверховних апостолів Петра і Павла, а в нас шостий день Петрівки і Тихона, єпископа Амафунтського. «На тихого Тихона сонце тихо ходить», - казали українці й мали рацію: сучасні астрономи помітили, що до кінця червня Земля збавляє швидкість руху по орбіті у порівнянні з 1 січня. Колись у давнину в перший тиждень Петрівки наші пращури освячували драговини — небезпечні місця, розташовані переважно у пониззі річок та на болотах, які відлякували людей своєю загадковістю й непередбачуваністю, а також броди. За відсутністю спеціальних пристроїв — катерів, поромів — люди в давні часи користувалися переважно бродами-перебродами. Це такі мілководні місця, зручні для переходу на інший бік річки. Найбільше таких місць було на Дніпрі, Дністрі, Десні, Бузі, Прип’яті та Тетереві. Українці вірили, що бродами-перебродами опікується водяник, тому аби задобрити його, біля бродів з обох боків ставили кам’яних баб. Прикметно, що в одних місцях водяників вважали цілком миролюбною, доброю силою, а в інших — небезпечною. Броди освячував священник, а потім люди всім селом переходили річку в брід. Інколи, особливо в глухих місцях, цю роль виконував вершник, що на коні перепливав річку, розкидаючи по воді татар-зілля та нечуй-вітер.

З іменинами вітайте Тихона, Єфрема, Михайла, Петра, Костянтина.

26-ий місячний день. Стоїмо на порозі між старим і новим. Власне все, з чим хочемо розлучитися, чого хочемо позбутися, від чого відмовитися, ліпше всього зробити сьогодні та завтра. Відмовтеся від безперспективних відносин, справ, усього того, що виснажує, висотуючи силу й ресурси. Поводитись сьогодні треба досить активно, енергійно, але, зауважте, не агресивно. Особливу увагу варто звернути на людей похилого віку, особливо родичів. Це матиме позитивні наслідки в майбутньому. Завершуйте розпочаті короткотермінові справи, розраховані на швидку реалізацію, а також частину певної «довгограючої» програми. І не забувайте про гармонійний відпочинок.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році – +7,5, а найтеплішим у 1963 – +34,1.