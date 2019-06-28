28 червня: народний календар і астровісник

Нині пророка Амоса; чи корисний “фітодощ”, хто перед ким гопака танцюватиме і які квіти сьогодні найактуальніші

Церква цього дня згадує пророка Амоса і мученика Віта. Перший відомий тим, що записував власні пророцтва. Пророкувати публічно йому заборонили, мовчати він теж не міг, тож все почуте від Господа записував. Він — один із перших відомих нам старозаповітних пророків “письменників”. Щодо мученика Віта, то його наші пращури «перехрестили» на «Фіта». Святий Віт рано прийняв християнство і якось вигнав бісів чи то з самого Діоклетіана, чи з його сина. Віта примушували поклонитися язичницьким богам, але він відмовився. Тоді його кинули в клітку до левів, а потім, коли тварини не торкнулися святого – в казан з киплячою олією. Святого Віта вшановують як православні, так і католики. У Німеччині в середньовіччя з’явилось повір’я, що якщо потанцювати перед зображенням святого, можна зцілитися від багатьох хвороб. З часом ці дивні танці для декого ставали справжньою манією, і вже згодом їх почали плутати з хореєю – нервовим захворюванням, яке отримало свою другу назву: «танець святого Віта». Святому молилися, просячи зцілення від нервових хвороб. «Дощ на Фіта – погано для жита», - казали українці. Від Фіта особливо добре починав рости овес.

Іменинники сьогодні Михайло, Федір, Григорій, Сергій і Варвара.

25-ий місячний день. Місяць у Тільці. Нічого нового, натомість рефреном вже знайоме і майже нав’язливе: конфронтація, конфліктність всіх типів і масштабів. Прихована і відверта, явна. На завтра можна очікувати її локального піка, або, як сказали б математики, екстремуму. Що порадити? Уникайте, обходьте, вислизайте з її тенет і пасток. Тихою гаванню, затишним гніздечком чи неприступною фортецею, але обов’язково чимось подібним, тим, що надає прихисток, гарантує втіху і спокій — має стати ваш дім. Не забудьте про якісь маленькі зворушливі сюрпризи для рідних. Сьогодні вони (сюрпризи) будуть особливо доречними, навіть якщо й доведеться трохи витратитися. А ще, культивуйте, як це й не банально пролунає, квіти позитиву. Психоемоційна неврівноваженість може призвести до побутових травм.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1887 році – +6,8, а найтеплішим у 1961 – +33,5.