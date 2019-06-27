Едісон проти Тесли: вийшов трейлер фільму "Війна струмів"
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Укрінформ
У мережі з'явився офіційний трейлер історичного фільму "Війна струмів".
Трейлер з'явився на каналі 101 Studios в Youtube.
Фільм розповість про протистояння фізиків Томаса Едісона (Бенедикт Камбербетч), Ніколи Тесли (Ніколас Холт) і Джордж Вестінгауз (Майкл Шеннон).
Троє вчених люто змагаються за те, чия ідея електрифікації Америки виявиться кращою.
Режисером картини став Альфонсо Гомес-Рехон, виконавчим продюсером - Мартін Скорсезе.
У прокат фільм "Війна струмів" вийде 4 жовтня.