Едісон проти Тесли: вийшов трейлер фільму

Едісон проти Тесли: вийшов трейлер фільму "Війна струмів"

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Укрінформ
У мережі з'явився офіційний трейлер історичного фільму "Війна струмів".

Трейлер з'явився на каналі 101 Studios в Youtube.

Фільм розповість про протистояння фізиків Томаса Едісона (Бенедикт Камбербетч), Ніколи Тесли (Ніколас Холт) і Джордж Вестінгауз (Майкл Шеннон).

Троє вчених люто змагаються за те, чия ідея електрифікації Америки виявиться кращою.

Режисером картини став Альфонсо Гомес-Рехон, виконавчим продюсером - Мартін Скорсезе.

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У прокат фільм "Війна струмів" вийде 4 жовтня.

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