Міністерство інформаційної політики України презентувало у Парижі фільм «Смачного!».

Про це повідомляє Укрінформ.

Стрічка «Смачного!» є продовженням фільму «Дякую». Обидва фільми зняті ВestFriendsFilm на замовлення Мінінформполітики.

Як написала раніше у Facebook радник міністра інформаційної політики Марина Соботюк, вона, «як радник з міжнародних комунікацій, радила об’єднувати між собою країни через тонку лінію мистецтва»».

«У «Дякую» - Україну з Японією через туризм, а в «Смачного» - Україну з Францією через кухню (в цій роботі йдеться про те, як поєднання двох кухонь народжує шедеври)», - уточнила Соботюк.

У Парижі презентували фільм «Смачного!» \ Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

У травні 2019 року картину «Смачного!» показали поза конкурсом на фестивалі ArtTravel International Film Festival у Харкові.