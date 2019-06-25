Україна і Бразилія підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно

Бразильське національне агентство з питань кіно (ANCINE) та Державне агентство України з питань кіно підписали меморандум про співпрацю.

Документ підписаний під час візиту української делегації до Бразилії, повідомляє пресслужба Держкіно.

«Українське кіно підкорило ще один континент і на тиждень стало однією з головних кіноподій у Бразилії, а підписання Меморандуму про співпрацю засвідчило готовність наших країн до культурного діалогу у сфері кіно», — зауважив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Зокрема, меморандумом, який підписали президент ANCINE Крістіан де Кастро та перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін, передбачається подальша реалізація підписання Угоди про спільне кіновиробництво.

Як зазначається, з 12 по 16 червня у столичному кінотеатрі «Сіне Бразиліа» вперше в історії двосторонніх відносин пройшли Українські кінодні. Впродовж п’яти днів було продемонстровано фільми «Шляхетні волоцюги», «Брама», «Рівень чорного», «Сторожова застава», «Позивний «Бандерас»» і «Пропала грамота».